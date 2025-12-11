Chủ quán karaoke mua thiếu nữ về làm, bắt mặc gợi cảm để rót bia cho khách

Ngày 11/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm (37 tuổi, ở xã Tam Dương, Phú Thọ) mức án 7 năm tù về tội Mua bán người và 9 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, tổng hợp 16 năm tù.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Nguyễn Văn Lâm mở quán karaoke New World ở thôn Bầu Mới, xã Tam Dương (Phú Thọ) và sau đó thuê Trịnh Thị Như (24 tuổi, ở xã Tiên Minh, Hải Phòng) cùng Trần Đại Ka (26 tuổi, ở xã Nam Đàn, Nghệ An) làm quản lý.

Để tăng số lượng khách đến hát, Lâm và Ka đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội facebook tìm kiếm, thuê hoặc mua các cô gái trẻ về làm nhân viên.

Các bị cáo cho những nhân viên nữ này ăn mặc gợi cảm để phục vụ rót bia, chọn bài cho khách tại các phòng hát.

Do một số nhân viên có hình thức xấu hoặc không được khách chọn hát cùng nên Lâm, Ka và Như đã bán họ cho quán karaoke của Nguyễn Đình Tỵ (48 tuổi, ở xã Vân Côn, Hà Nội).

Cụ thể, năm 2023, Lâm và Ka mua chị L. (25 tuổi, ở một tỉnh vùng cao phía Bắc) với giá 20 triệu đồng, từ một người không quen biết.

Để thu hút khách, Nguyễn Văn Lâm đã tìm các thiếu nữ về làm nhân viên, bắt ăn mặc gợi cảm để phục vụ rót bia, chọn bài cho khách (Ảnh minh họa: K.O.).

Nhóm này bắt chị L. làm nhân viên trong quán nhưng chị L. không có khách chọn hát cùng nên Lâm chỉ đạo bán cho quán khác.

Cùng thời gian, Nguyễn Đình Tỵ liên hệ Ka hỏi mua nhân viên nên chị L. được bán cho Tỵ với giá 25 triệu đồng.

Ở hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, cáo trạng xác định tháng 5/2023, Lâm và Ka mua chị H. từ một người không quen biết với giá 18 triệu đồng.

Tuy nhiên, do thấy chị H. có ngoại hình không ưa nhìn, Lâm và Ka lại đưa thiếu nữ này đến quán của Tỵ và bán với giá 19 triệu đồng.

Thời điểm này, H. chưa đủ 16 tuổi.

Tháng 4 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã phạt Nguyễn Đình Tỵ 22 năm tù, Trần Đại Ka 16 năm tù và Trịnh Thị Như 6 năm tù.

Riêng Nguyễn Văn Lâm bỏ trốn, đến tháng 5 vừa qua mới bị bắt nên chịu xét xử riêng.