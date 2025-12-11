Những điểm khiến người dân chưa hài lòng về bệnh viện công tại TPHCM

UBND TPHCM vừa nhận được báo cáo của Sở Y tế về kết quả triển khai "Đề án đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế trên địa bàn giai đoạn 2022-2025".

Các bệnh viện tại TPHCM đã duy trì tốt các hoạt động khảo sát đánh giá sự hài lòng người bệnh.

Các đơn vị cũng triển khai một số hoạt động nhằm nâng cao hài lòng của người bệnh như tổ chức tập huấn thái độ ứng xử, giao tiếp cho nhân viên y tế, cải tiến thông tin tư vấn, giáo dục sức khỏe cho thân nhân người bệnh, bổ sung một số tiện ích như. trụ sạc điện thoại, cải thiện căn-tin phục vụ người bệnh, biển chỉ dẫn...

Người dân chờ khám bệnh tại một cơ sở y tế công lập tại TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Đợt khảo sát đánh giá của TPHCM này đã ghi nhận 14.953 lượt phản hồi của người dân tại một số cơ sở y tế công lập. Tỷ lệ hài lòng trung bình đạt 89,29%. Tuy nhiên, thành phố còn 12 đơn vị chỉ đạt tỷ lệ hài lòng 60-80%.

Trong đó, đối với người bệnh ngoại trú, tỷ lệ hài lòng trung bình đạt 95,94%. Có 5 đơn vị đạt tỷ lệ hài lòng tuyệt đối 100%, 1 đơn vị có tỷ lệ hài lòng dưới 80%.

Đối với người bệnh nội trú, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh điều trị nội trú tại các bệnh viện, trung tâm là 96,58%. 6 bệnh viện có tỷ lệ hài lòng tuyệt đối 100% và không có cơ sở nào có tỷ lệ hài lòng dưới 80%.

Đối với người mẹ sinh con tại bệnh viện, tỷ lệ hài lòng trung bình đạt 99,02%.

Đối với bệnh nhân ngoại trú, các bệnh viện đã đáp ứng mong đợi của người bệnh trước khi đến khám và điều trị. Tuy nhiên, còn số ít cơ sở vẫn chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, thiếu bãi giữ xe cho người bệnh đến khám; nhà vệ sinh chưa sạch, có mùi hôi; ghế ngồi phòng chờ cho người bệnh còn thiếu vào các giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng thủ tục đăng ký khám, chờ khám bệnh, chờ lãnh thuốc cần rút ngắn để nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến cơ sở y tế.

Về khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú, đa số người bệnh có mức độ đánh giá tích cực về trải nghiệm mà họ đã trải qua. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ người bệnh cho biết còn phải chờ đợi khi làm thủ tục nhập viện hoặc thời gian chờ giấy xuất viện lâu.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ liên quan đến thủ tục hành chính chưa được người dân đánh giá cao.