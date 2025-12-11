CĐV Đông Nam Á: "Sự vô tâm của Ban tổ chức làm giảm chất lượng SEA Games"

"Sự vô tâm khiến chất lượng SEA Games đi xuống", đó là tiêu đề bài viết trên trang Asean Football tối 10/12 ngay sau khi SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan chính thức khởi tranh và thu hút gần 5.000 lượt thích cũng như hơn 1.300 lượt bình luận của các CĐV Đông Nam Á.

Các sự cố liên tiếp xảy ra ở SEA Games 33 nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ các nước Đông Nam Á, khi nhiều người bày tỏ sự thất vọng về công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Ban tổ chức hiển thị nhầm Quốc kỳ của Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

"SEA Games 33 dự kiến sẽ là cơ hội của Thái Lan để mang đến một sự kiện khu vực đạt tiêu chuẩn Olympic. Nhưng chỉ vài ngày tham gia cuộc thi, thực tế đã vượt xa những lời hứa, khiến người hâm mộ khắp Đông Nam Á thất vọng.

Mặc dù Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilatthayakorn gọi lễ khai mạc là "ngoạn mục" và "chưa từng có", những gì diễn ra vào tối 9/12 tại sân vận động Rajamangala là điều ngược lại.

Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, buổi lễ đã biến thành những gì được mô tả như một thảm họa tổ chức: hiển thị sai bản đồ Việt Nam, màn hình LED bị trục trặc xuyên suốt, bị gián đoạn khi đang phát sóng trực tiếp, MC công bố 574 bộ huy chương nhưng máy bay không người lái hiển thị 547 bộ huy chương, Không có pháo hoa", bài viết trên trang Asean Football nói về các sự cố ở SEA Games.

Chưa dừng lại đó, ngày mở màn SEA Games 2025 diễn ra vào hôm qua (10/12) cũng tiếp tục để xảy ra nhiều sự cố về hiển thị quốc kỳ của các quốc gia, công tác trọng tài thiếu minh bạch và công bằng, bảng tổng sắp huy chương cập nhật quá chậm trễ.

"Đoàn thể thao Campuchia đã rút lui toàn bộ các môn trong ngày mở màn, điều chưa từng có trong lịch sử SEA Games. SEA Games 33 được cho là để thể hiện sự đoàn kết, chuyên nghiệp và niềm tự hào khu vực.

Thay vào đó, SEA Games 33 đang nhanh chóng trở thành một kỳ đại hội thể thao mà sự vô tâm của Ban tổ chức có thể che mờ các VĐV và tinh thần thi đấu", tờ Asean Football chốt lại.

Dưới bài viết, nhiều CĐV Đông Nam Á cũng đã lên tiếng bình luận. "Tôi đồng ý với điều này. Tôi đã nghĩ SEA Games ở Thái Lan sẽ vượt qua sự mong đợi của tôi nhưng chuyện gì đang xảy ra?

Công tác trọng tài gây bức xúc ở ngày mở màn SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Những địa điểm có vẻ cũ, phát sóng mang lại cho tôi chất lượng thập niên 90. Khâu tổ chức yếu kém thực sự làm giảm tiêu chuẩn của đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á", tài khoản Merx Vinz đến từ Philippines bình luận.

"Người trong Ban tổ chức SEA Games 33 có hiểu biết về quốc kỳ các nước không khi để xảy ra nhầm lẫn liên tục như vậy. Đó không chỉ là sự cố mà còn là sự xúc phạm với các nước", tài khoản Tracy Wang đến từ Singapore chỉ trích.

"Một kỳ SEA Games thất vọng, công tác tổ chức quá yếu kém thiếu chuyên nghiệp, cơ sở vật chất kỹ thuật có vẻ đã xuống cấp", tài khoản SreyEng Sok đến từ Lào bày tỏ.

"Thật sự chất lượng của những giải này ở khu vực quá kém, ngày càng mất giá trị, thậm chí dần dần các nước chỉ cử số ít VĐV tham gia thôi", tài khoản Uông Vũ đến từ Việt Nam chốt lại.