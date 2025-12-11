Xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar ở đâu?

Vào lúc 16h hôm nay (11/12), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ ba vòng bảng SEA Games 33 gặp Myanmar. Đây là trận đấu có tính chất sống còn với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm thắng Myanmar (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, VTV7, cũng như các đài truyền hình THVL, HTV, VTVcab. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam đã hứng chịu thất bại đau đớn với tỷ số 0-1 trước Philippines. Trận thua này đã đẩy đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vào thế khó. Chúng ta đang xếp thứ hai bảng B với cùng 3 điểm như Philippines và kém 3 điểm so với Myanmar.

Philippines gần như chắc chắn sẽ giành 3 điểm trước Malaysia. Do đó, tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Myanmar nếu không muốn bị loại sớm. Ở SEA Games 33, trong trường hợp hai đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét tới đầu tiên. Do đó, chỉ cần thắng Myanmar, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ có vé đi tiếp.

Dù sao, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Mai Đức Chung. Trong những năm qua, chúng ta vẫn có thành tích đối đầu tốt với Myanmar. Thống kê cho thấy, trong 8 trận đối đầu gần đây, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar trong 6 trận. Trong đó, ở SEA Games 32 tại Campuchia, tuyển nữ Việt Nam đã hai lần hạ gục Myanmar để lên ngôi vô địch.

Tuyển nữ Việt Nam luôn có thành tích tốt khi đối đầu với Myanmar những năm qua (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phát biểu trước trận đấu quan trọng, tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết: “Dù thi đấu ở bất cứ đâu, chúng tôi luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ trong và ngoài nước. Điều đó chính là nguồn động lực lớn giúp các cô gái vững tin bước vào trận quyết định”.

Không chỉ bày tỏ sự tri ân cổ động viên, Thái Thị Thảo cũng thể hiện sự thận trọng trước đối thủ. Cô đặc biệt đề cập đến cầu thủ số 7 của Myanmar, người đã nhiều lần chạm trán với tuyển nữ Việt Nam: “Bạn ấy chơi rất tốt, có kỹ thuật xử lý bóng tốt, biết nắm bắt thời cơ và xử lý tình huống linh hoạt. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung cao độ để ngăn chặn và giành kết quả tốt nhất”.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam và Myanmar

Nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Kim Yên, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Trúc Hương, Trần Thị Hải Linh, Phạm Hải Yến, Trần Thị Duyên, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy.

Nữ Myanmar: Myo Mya Mya Nyein, May Thet Mon Myint, Phyu Phwe, Zune Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win, Hnin Pwint Aye, San Thaw Thaw, Shwe Yee Tun, May Htet Lu, Khin Marlar Tun, Win Theingi Tun