U22 Malaysia nhận tin cực vui trước khi quyết chiến với U22 Việt Nam

Chiều qua (6/12), U22 Malaysia đã giành chiến thắng 4-1 trước U22 Lào trên sân Rajamangala. Kết quả này giúp cho “Bầy hổ” vượt qua U22 Việt Nam để giành ngôi đầu bảng B SEA Games 33. Với kết quả này, U22 Malaysia chỉ cần hòa U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng là sẽ giành vé đi tiếp.

Ubaidullah Shamsul đã lên hội quân cùng U22 Malaysia (Ảnh: FAM).

Đáng chú ý, trước trận đấu này, U22 Malaysia còn nhận tin vui khi đón ba cầu thủ quan trọng. Trong trận đấu với U22 Lào, HLV Nafuzi Zain chỉ có 19 cầu thủ. Những trụ cột như Ubaidullah Shamsul (Terengganu), Fergus Tierney (Sabah) và Aliff Izwan (Selangor) đều vắng mặt vì CLB chủ quản không cho phép tập trung.

Sau trận đấu với U22 Lào, Ubaidullah Shamsul đã tới tập trung cùng đội bóng. Trong khi đó, Fergus Tierney và Izwan Yuslan sẽ kịp góp mặt trước trận đấu với U22 Việt Nam.

HLV Nafuzi Zain tiết lộ: “Chúng tôi có danh sách 23 cầu thủ nhưng ba người vẫn chưa được CLB chủ quản cho phép hội quân vì bận thi đấu. Đội trưởng Ubaidullah Shamsul đã tới Bangkok vào hôm 6/12. Chúng tôi vẫn chờ Fergus Tierney và Aliff Izwan tới hội quân. Hy vọng chúng tôi có thể sớm tập hợp đầy đủ lực lượng”.

HLV trưởng của U22 Malaysia thừa nhận hài lòng về màn trình diễn của đội nhà khi gặp U22 Lào. Ông nói: “Đây không phải trận đấu đơn giản. Như các bạn đã thấy, chúng tôi bị dẫn 0-1 từ đầu trận và điều đó tạo áp lực không nhỏ. Nhưng các cầu thủ không bỏ cuộc, họ tiếp tục chiến đấu và cuối cùng giành chiến thắng 4-1. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn hôm nay”’.

Fergus Tierney sẵn sàng lên tập trung trước trận gặp U22 Việt Nam (Ảnh: FAM).

Không giống như V-League, các giải vô địch quốc gia Malaysia, Thái Lan và Indonesia vẫn đang diễn ra, thay vì tạm dừng ưu tiên SEA Games. Do đó, các đội bóng gặp nhiều khó khăn về tình hình lực lượng.

Ngay sau trận đấu với U22 Timor Leste, 7 cầu thủ của Thái Lan là Kakana Khamyok (Muangthong United), Thanakrit Chotimueangpak (Buriram United), Chanaphat Buaphan (BG Pathum United), Chanon Thamma (BG Pathum United), Sittha Boonla (Port Authority FC), Thanawut Phochai (Nong Bua Pitchaya FC) và Thawatchai Inprakon (Chiang Rai United) đã được trả về CLB.