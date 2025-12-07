Báo Malaysia bình luận khi đội nhà xếp trên và lợi thế trước U22 Việt Nam

Hạ gục Lào, U22 Malaysia vượt lên xếp trên U22 Việt Nam

Trong trận đấu ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 vào chiều 5/12 trên sân Rajamangala, U22 Malaysia đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước U22 Lào. Kết quả này giúp cho “Bầy hổ” vượt qua U22 Việt Nam để dẫn đầu bảng B.

U22 Malaysia giành chiến thắng đậm trước U22 Lào (Ảnh: The Star).

Cả hai đội cùng có 3 điểm nhưng U22 Malaysia xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Điều đó có nghĩa rằng, đoàn quân của HLV Nafuzi Zain chỉ cần giành 1 điểm trước U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng là giành ngôi đầu bảng và lọt vào bán kết.

Đây là lợi thế không thể phủ nhận của U22 Malaysia. Báo giới nước này cũng đề cập tới điều này. Tờ Makan Bola có bài viết: “U22 Malaysia vượt mặt U22 Việt Nam trên bảng xếp hạng”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “U22 Malaysia bước vào trận đấu với U22 Lào với nhiệm vụ giành chiến thắng và mở đường vào bán kết.

Mục tiêu này đã được thầy trò HLV Nafuzi Zain hoàn thành trọn vẹn bằng thắng lợi 4-1, nhờ các pha lập công của Haykal Danish, Haqimi Azim, Moses Raj và Muhammad Abu Khalil.

Chiến thắng 4-1 trước U22 Lào đưa U22 Malaysia lên ngôi đầu bảng B với 3 điểm, trong khi U22 Việt Nam đứng nhì bảng dù có cùng 3 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại so với U22 Malaysia.

Trận đấu cuối bảng B giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia vào ngày 11/12 sẽ quyết định ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào bán kết. U22 Malaysia đang chiếm lợi thế khi chỉ cần hòa là hoàn thành nhiệm vụ”.

Báo Malaysia khẳng định đội nhà đang có lợi thế trước U22 Việt Nam (Ảnh: Anh Khoa).

Tờ New Straits Times nhấn mạnh đội nhà đã thắng áp đảo trước U22 Lào. Họ cũng cho rằng đoàn quân của HLV Nafuzi Zain đang có lợi thế trong cuộc đua với U22 Việt Nam.

Một tờ báo khác là Bharian giật tít: “Chiến thắng đậm trước U22 Lào giúp U22 Malaysia có thêm tinh thần trước trận quyết đấu với U22 Việt Nam”. Tác giả viết: “U22 Malaysia đã thắng đậm U22 Lào với tỷ số 4-1. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Nafuzi Zain chiếm ngôi đầu bảng và gửi lời cảnh báo tới U22 Việt Nam trước trận quyết đấu vào ngày 11/12”.

Tờ báo này cũng dẫn lời của HLV Nafuzi Zain: “Chúng ta đều biết U22 Việt Nam là đội bóng mạnh, với nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, có kỹ thuật cá nhân tốt. Họ cũng có lối chơi khá điềm tĩnh. Chúng tôi cần phải nỗ lực hết sức để đánh bại họ”.

Tờ Hmetro nói rõ về mục tiêu của đội nhà: “Harimau Muda (biệt danh của U22 Malaysia) đang có lợi thế rất lớn trong cuộc đua với U22 Việt Nam. Hai đội có cùng 3 điểm nhưng U22 Malaysia đang hơn hiệu số bàn thắng bại.

Thầy trò HLV Nafuzi Zain không thể bỏ qua lợi thế này. Chỉ cần không thua trong trận đấu với U22 Việt Nam, U22 Malaysia sẽ giành vé vào bán kết”.

Tờ Bernama bình luận: “Chỉ có ba đội đứng đầu ba bảng và đội xếp thứ nhì xuất sắc nhất mới giành vé vào bán kết. U22 Malaysia đang chiếm lợi thế rõ ràng khi chỉ cần giành 1 điểm trước U22 Việt Nam là giành vé đi tiếp.

U22 Malaysia đã không vượt qua vòng bảng ở SEA Games 32 ở Campuchia, còn ở giải đấu tại Việt Nam vào năm 2021, đội bóng xếp thứ 4 chung cuộc. Lần gần nhất U22 Malaysia giành Huy chương vàng SEA Games vào năm 2011”.

Trận quyết đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 11/12 trên sân Rajamangala.