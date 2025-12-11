Chủ tịch nước và nhiều Ủy viên Bộ Chính trị được tặng Huân chương

Chủ tịch nước Lương Cường và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được trao tặng các phần thưởng cao quý tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, sáng 11/12.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Huân chương Độc lập hạng Nhì được trao cho Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng phần thưởng cao quý cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số cá nhân (Ảnh: TTXVN).

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Huân chương Độc lập hạng Ba được trao cho ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung được ghi nhận đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, thành viên, nguyên ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được trao tặng phần thưởng cao quý.

Theo đó, Huân chương lao động hạng Ba được trao tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga và Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cùng với cá nhân, nhiều tập thể cũng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, gồm: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Các cá nhân nữa được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba gồm: ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Huân chương Quân công hạng Ba được tặng cho: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các ông: Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Chí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao; Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Hồ Đức Anh, được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương và 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp là các ông Nguyễn Thanh Tịnh và Mai Lương Khôi.