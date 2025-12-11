Xem trực tiếp trận U22 Việt Nam gặp Malaysia trên kênh nào?

Vào lúc 16h hôm nay (11/12), U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định với U22 Malaysia ở bảng B môn bóng đá SEA Games 33.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, VTV2, cũng như các đài truyền hình THVL, HTV, VTVcab. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

U22 Việt Nam quyết thắng U22 Malaysia (Ảnh: Anh Khoa).

Trước thềm trận đấu này, U22 Việt Nam đang xếp thứ hai bảng B với cùng 3 điểm như U22 Malaysia nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Theo quy định của ban tổ chức, chỉ có ba đội đứng đầu ba bảng và đội nhì bảng xuất sắc nhất mới giành vé vào bán kết.

Căn cứ vào tình hình bảng A và C khi đội nhì bảng chắc chắn không có quá 3 điểm, U22 Việt Nam và U22 Malaysia chỉ cần hòa trong trận đấu này là nghiễm nhiên giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam rất muốn chiến thắng trong trận đấu này để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau trận ra quân không thực sự thành công trước U22 Lào. “Những chiến binh sao vàng” rất muốn tái hiện lại chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia.

Phát biểu trước báo giới, HLV Kim Sang Sik đánh giá về đối thủ: “Sau khi theo dõi trận đấu của U22 Malaysia và U22 Lào, tôi cho rằng Malaysia là đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi đầy mạnh mẽ

U22 Việt Nam muốn lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ (Ảnh: Anh Khoa).

Tuy nhiên, về phía U22 Việt Nam, với sự chuẩn bị tốt về thể lực và chiến thuật, sự chăm chỉ trên sân tập của các cầu thủ, tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai.

Tôi thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ rằng trận đấu ngày mai không đơn thuần chỉ là một trận vòng bảng. Tất cả mọi người hãy coi đây như một trận đấu loại trực tiếp. Một khi đã xác định tâm lý như vậy, chúng tôi cần một chiến thắng trước U22 Malaysia. Đó là mục tiêu của chúng tôi”.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Malaysia:

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Tuấn Phong, Văn Khang, Quốc Cường, Thái Sơn, Anh Quân, Quốc Việt, Đình Bắc, Viktor Lê

U22 Malaysia: Sharani Zuhilmi, Aysat Hadi, Aiman Hakimi, Ahmad Alis, Aeshad Shafizan, Sahal Kahimi, Hamimi Azim, Harry Danish, El Basheer, Ahmad Haziq, Moses Raj