10% người giàu nhất thế giới sở hữu gần 3/4 tổng tài sản toàn cầu

Báo cáo cho biết, tình trạng bất bình đẳng toàn cầu vẫn ở mức “cực độ”, với chưa đến 60.000 người siêu giàu, nhóm 0,001% đứng đầu, hiện kiểm soát lượng tài sản gấp 3 lần so với 50% dân số nghèo nhất thế giới cộng lại.

Báo cáo về tình trạng Bất bình đẳng Thế giới được công bố hôm 10/12, do 200 nhà nghiên cứu tổng hợp lại. Theo báo cáo, tình trạng chênh lệch này thể hiện ở mọi nhóm, khi nhóm 10% giàu nhất thế giới hiện sở hữu gần 3/4 tổng tài sản toàn cầu, trong khi nửa dân số nghèo nhất chỉ nắm giữ chưa tới 2%.

Thu nhập cũng được phân chia theo cách tương tự. 10% những người đứng đầu kiếm được nhiều hơn toàn bộ 90% còn lại cộng lại, trong khi nửa dân số nghèo nhất chỉ nhận được chưa tới 1/10 thu nhập toàn cầu.

“Kết quả là một thế giới trong đó một nhóm thiểu số rất nhỏ nắm quyền lực tài chính chưa từng có, trong khi hàng tỷ người vẫn không có được sự ổn định kinh tế cơ bản”, các tác giả viết.

Theo nghiên cứu, khoảng cách thu nhập theo giới “vẫn tồn tại ở mọi khu vực,” với phụ nữ chỉ nhận được hơn 1/4 thu nhập lao động toàn cầu, một tỷ lệ hầu như không thay đổi kể từ năm 1990.

Báo cáo cho hay sự chia rẽ toàn cầu thể hiện từ rất lâu trước khi con người bước vào thị trường lao động. Chi tiêu giáo dục công trung bình trên mỗi học sinh ở độ tuổi đi học là khoảng 230 USD mỗi năm tại châu Phi hạ Sahara, so với 8.600 USD ở châu Âu và 10.500 USD ở Bắc Mỹ và châu Đại Dương, cho thấy tỷ lệ chênh lệch hơn 40 lần.

Các tác giả khuyến nghị rằng việc tăng thu thuế từ nhóm giàu nhất có thể thu hẹp khoảng cách này. Họ ước tính, một mức thuế toàn cầu 3% áp vào dưới 100.000 người có tài sản trên 100 triệu USD và các tỷ phú sẽ có thể mang lại khoảng 750 tỷ USD mỗi năm, xấp xỉ bằng tổng ngân sách giáo dục của các nước thu nhập thấp và trung bình.