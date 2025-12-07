Báo Đông Nam Á bình luận, so sánh cơ hội của U22 Việt Nam và U22 Malaysia

Hạ gục Lào, U22 Malaysia vượt lên xếp trên U22 Việt Nam

Trang CNN Indonesia ngay sau trận U22 Malaysia thắng U22 Lào với tỷ số 4-1 vào tối qua (6/12), đã phân tích: “Chiến thắng của U22 Malaysia trước U22 Lào đã thay đổi bảng xếp hạng bảng B nội dung bóng đá nam, thuộc SEA Games 33”.

U22 Malaysia (áo vàng) thắng đậm U22 Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).

“U22 Malaysia giành trọn 3 điểm trong trận đấu đầu tiên của đội này tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay. Chiến thắng trước U22 Lào vào tối qua giúp U22 Malaysia chính thức giành được ngôi đầu bảng B”, CNN Indonesia viết thêm.

Cũng theo trang báo này, U22 Malaysia tỏ ra sắc bén hơn so với U22 Việt Nam, trước cùng một đối thủ yếu nhất bảng B là U22 Lào. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội đi tiếp của đôi bên, với ưu thế hiện nghiêng về phía U22 Malaysia.

CNN Indonesia nhận định: “Chiến thắng đậm 4-1 trước U22 Lào cho thấy U22 Malaysia hiệu quả hơn so với U22 Việt Nam, đội chỉ thắng U22 Lào 2-1 cách đây ít ngày. Hai đội U22 Malaysia và U22 Việt Nam sẽ gặp nhau vào ngày 11/12”.

“Trận đấu giữa hai đội này sẽ quyết định ngôi đầu bảng B. Đấy sẽ là trận đấu phân định thứ hạng của hai đội, đồng thời phân định vé vào bán kết của đôi bên”, vẫn là những dòng được viết trên trang báo của xứ sở vạn đảo.

U22 Việt Nam buộc phải thắng trận cuối vòng bảng, gặp U22 Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan chia sẻ thông tin: “Đội tuyển U22 Malaysia giành chiến thắng đậm 4-1 trước U22 Lào. Chiến thắng này giúp cho U22 Malaysia chiếm vị trí đầu bảng B, trước khi họ đối đầu với U22 Việt Nam”.

“U22 Malaysia thật sự bùng nổ trong hiệp hai, để lật ngược thế cờ và giành trọn 3 điểm, trong trận đấu đầu tiên của đội này tại SEA Games 33”, Siam Sport viết tiếp.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan miêu tả hai hiệp đấu trong trận cầu tối qua, diễn ra trên sân Rajamangala tại Bangkok, thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau của đội tuyển U22 Malaysia.

Đội bóng của HLV Nafuzi Zain khởi đầu chậm chạp, bị U22 Lào dẫn trước ngay từ phút thứ 4. Nhưng sang hiệp hai, U22 Malaysia lại vùng lên mạnh mẽ, ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội trẻ xứ sở triệu voi.

Chi tiết này có thể trở thành điểm tựa của U22 Malaysia, khi họ đối đầu với U22 Việt Nam sau đây ít ngày, cũng tại sân Rajamangala.

Siam Sport cho biết: “U22 Malaysia nắm được thế chủ động với ngôi đầu bảng B, trước khi họ chạm trán U22 Việt Nam ở trận đấu quyết định giữa hai đội. Trận đấu vào ngày 11/12 sẽ phân định vé vào vòng tiếp theo của một trong hai đội nói trên. Trong khi đó, U22 Lào đã bị loại”.