Loạt trường công bố phương thức xét tuyển 2026, học bạ còn được ưu tiên?

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh để học sinh có phương án học và ôn để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Học sinh lớp 12 ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Đến thời điểm hiện tại, một số trường đại học đã công bố phương thức tuyển sinh năm 2026. Nhiều trường tiếp tục sử dụng điểm học bạ để xét tuyển đầu vào theo các cách thức khác nhau.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM sử dụng 4 phương thức tuyển sinh năm 2026, gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển tổng hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT; xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) sử dụng 6 phương thức xét tuyển trong năm 2026. Theo đó, các phương thức xét tuyển gồm:

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM; xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT; xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển; xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ THPT.

So với các năm trước, điểm mới trong phương án tuyển sinh năm nay là phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ THPT.

Với phương thức này, điểm xét tuyển được tính theo công thức: (Điểm thi THPT + Điểm học bạ THPT)/2. Trong đó, điểm thi THPT là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30), còn điểm học bạ THPT là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3.

Việc sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, theo nhà trường nhằm đa dạng hóa cơ hội trúng tuyển và đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm thí sinh khác nhau.

Nhiều trường đại học sử dụng điểm học bạ trong tuyển sinh trong năm 2026 (Ảnh: X.D).

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ (UMT) sử dụng 5 phương thức xét tuyển cho mùa tuyển sinh năm 2026 và tiếp tục xét điểm học bạ.

Các phương thức gồm xét kết quả học tập THPT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM; xét tuyển thẳng theo quy định của trường; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dùng 3 phương thức xét tuyển cho 13 ngành đào tạo gồm phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh và sử dụng phương thức khác.

Đại diện Trường Đại học Công thương TPHCM cho biết, năm 2026 trường tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Việc này nhằm duy trì đa phương thức xét tuyển, mở rộng cơ hội cho thí sinh, giúp các em có thêm nhiều “cửa” để vào đại học. Đồng thời, giảm áp lực cho thí sinh khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

Bên cạnh đó, đưa ra nhiều phương án xét tuyển cũng giúp nhà trường thích ứng nhanh với những thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực những năm tới.

Cụ thể, các phương thức xét tuyển của trường năm 2026 gồm xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12; xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TPHCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.

Theo lộ trình từ năm 2028, Trường Đại học Công Thương TPHCM sẽ bỏ việc xét tuyển độc lập học bạ THPT, thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp nhiều yếu tố bao gồm cả điểm học bạ.

Ghi nhận đến thời điểm này, thêm nhiều trường đại học trong cả nước tiếp tục áp dụng xét học bạ độc lập trong mùa tuyển sinh năm 2026 như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Yersin Đà Lạt…

Mỗi trường có cách xét tuyển riêng như áp dụng với một số ngành, sử dụng xét điểm năm lớp 12 hoặc xét cả 3 năm THPT…

Một số trường không dùng điểm học bạ xét độc lập nhưng tiếp tục dùng học bạ là một trong những thành tố trong phương thức xét tuyển kết hợp như Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Sư phạm TPHCM…

Thống kê của Bộ GD&ĐT, thí sinh xét tuyển đại học bằng học bạ chiếm tỷ lệ cao nhất trong 17 phương thức được sử dụng trong năm 2025. Tỷ lệ thí sinh sử dụng phương thức xét học bạ chiếm 42,4%, xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, các phương thức khác chiếm 18,5%.

Trước sự “áp đảo” của học bạ trong tuyển sinh năm 2025, Bộ GD&ĐT cũng từng đưa ra đề xuất về việc lấy ý kiến của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trên cả nước về việc nên bỏ hay giữ xét tuyển bằng học bạ.