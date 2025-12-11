Chủ nhà Thái Lan tự chấm điểm 10 cho lễ khai mạc SEA Games 33

Phát biểu trước truyền thông xứ sở chùa vàng hôm qua (10/12), ông Thamanat Phromphao nói: “Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra long trọng và sánh ngang với bất kỳ sự kiện tầm cỡ nào khác. Bất chấp ngân sách hạn chế, lễ khai mạc đã diễn ra rất tốt”.

Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Phromphao chấm điểm 10/10 cho lễ khai mạc SEA Games 33, diễn ra tối 9/12 (Ảnh: Daily News).

“Nếu được chấm điểm cho lễ khai mạc vừa diễn ra, tôi sẽ sử dụng thang điểm 10/10 cho buổi lễ này”, Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Phromphao khẳng định.

Trước đó, lễ khai mạc SEA Games 33, diễn ra tối 9/12 trên sân Rajamangala tại Bangkok, đối diện với khá nhiều phản ứng trái chiều từ truyền thông quốc tế.

Còn với truyền thông xứ sở chùa vàng, họ cũng nhặt ra được nhiều “hạt sạn” xuất hiện trong lễ khai mạc này. Dù vậy, một số quan chức của quốc gia chủ nhà của SEA Games vẫn đánh giá cao lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay.

Lễ khai mạc SEA Games 33 đối diện với phản ứng trái chiều từ truyền thông quốc tế (Ảnh: Mạnh Quân).

Cũng theo Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Phromphao, ông có nghe nhắc đến việc SEA Games năm nay xuất hiện những lời phàn nàn về một số vấn đề. Ông Thamanat Phromphao khẳng định sẽ xem xét và giải quyết những vấn đề đó.

Đặc biệt, những vấn đề được ưu tiên giải quyết có việc di chuyển của các đội thể thao trong quá trình tập luyện và thi đấu, khâu hậu cần và thực phẩm.

Trước đó, một số đội tuyển của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) phản ánh bữa ăn của đội bóng đá nam và bóng đá nữ không tốt, việc di chuyển của đội tuyển bóng đá nữ từ khách sạn đến sân tập và ngược lại quá vất vả. Đội tuyển bóng chuyền nữ phải chịu cảnh ngồi đợi nhiều giờ đồng hồ để được đưa từ sân bay về khách sạn...

Còn một số đoàn thể thao đến từ các quốc gia theo đạo Hồi phản ánh họ cần các bữa ăn đúng chuẩn Hồi giáo…