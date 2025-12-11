U22 Malaysia còn 20 cầu thủ, quyết không "dựng xe buýt" trước U22 Việt Nam

Phát biểu trước trận đấu quyết định bảng B diễn ra vào chiều nay (16h, 11/12) tại sân vận động Rajamangala (Bangkok), HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia khẳng định đội bóng của ông sẽ không thi đấu "dựng xe buýt" khi đối đầu U22 Việt Nam.

Hiện tại, cả hai đội đều có 3 điểm. Malaysia tạm dẫn đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn sau chiến thắng 4-1 trước Lào, trong khi U22 Việt Nam đánh bại Lào với tỷ số 2-1.

U22 Malaysia đã đánh bại U22 Lào với tỷ số 4-1 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

“Chúng tôi luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng và lấy trọn 3 điểm. Tối thiểu, chúng tôi không được phép thua, chỉ cần không thua là đủ để vào bán kết. Chúng tôi đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này”, HLV Nafuzi Zain chia sẻ tại Bangkok.

Nhận định về đối thủ, ông Nafuzi thừa nhận U22 Việt Nam là một thử thách lớn: “Việt Nam là một đội rất mạnh. Từ giải U23 Đông Nam Á 2025 cho đến nay, họ đã chứng tỏ được đẳng cấp. Chúng tôi biết họ vượt trội ở nhiều khía cạnh, nhưng điều quan trọng là chúng tôi thi đấu như thế nào và chuẩn bị ra sao”.

Malaysia dự kiến sẽ có những điều chỉnh chiến thuật so với trận gặp Lào. Dù hài lòng với màn trình diễn ở trận ra quân, HLV Nafuzi cho rằng U22 Việt Nam sẽ tạo ra một mức độ thử thách hoàn toàn khác.

Về tình hình nhân sự, tiền vệ cánh Haqimi Azim Rosli, người vừa trở về Kuala Lumpur do cha qua đời, khó có khả năng kịp thời trở lại đội. Tuy nhiên, Malaysia nhận tin vui khi tiền vệ Aliff Izwan Yuslan được CLB Selangor cho phép hội quân.

“Lào và Việt Nam là hai đối thủ rất khác nhau. Công tác chuẩn bị của chúng tôi cũng sẽ thay đổi. Chúng tôi có thể điều chỉnh lối chơi, và những cầu thủ chưa được ra sân có thể có cơ hội. Mọi thứ sẽ được đánh giá khi trận đấu đến gần”, ông Nafuzi cho biết.

HLV Nafuzi tham dự SEA Games 33 với lực lượng thiếu ổn định (Ảnh: Arena Metro).

Dù có những sự bổ sung và mất mát, HLV Nafuzi tỏ ra không lo lắng: “Có sự bổ sung và mất mát, nên nhìn chung lực lượng không thay đổi nhiều. Chúng tôi chấp nhận thử thách này và tập trung hoàn toàn vào trận gặp Việt Nam”.

Ông cũng khẳng định tiền đạo Fergus Tierney chưa từng được cân nhắc triệu tập bổ sung, do CLB Sabah không cho phép anh rời đội trước trận chung kết FA Cup gặp Johor Darul Ta'zim (JDT) vào Chủ nhật.

Như vậy, khả năng U22 Malaysia bước vào trận đấu với U22 Việt Nam với chỉ 20 cầu thủ (một cầu thủ chấn thương, một cầu thủ có tên nhưng chưa hội quân, một cầu thủ về quê chịu tang cha), trong đó có hai cầu thủ mới hội quân được hai ngày.