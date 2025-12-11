Nhận định U22 Việt Nam - U22 Malaysia (16h hôm nay): Thẳng tiến vào bán kết

*Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia trong khuôn khổ vòng đấu bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 33, sẽ diễn ra vào lúc 16h chiều nay (11/12), trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Đặt trường hợp U22 Việt Nam hòa U22 Malaysia, chúng ta sẽ có 4 điểm sau hai trận, chắc chắn xếp trên đội xếp thứ nhì bảng C (Indonesia hoặc Myanmar, mỗi đội chỉ có thể có tối đa 3 điểm).

U22 Việt Nam mạnh hơn so với U22 Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Khi đó, U22 Việt Nam cũng chắc chắn xếp trên đội xếp nhì bảng A: Có thể là U22 Thái Lan, Timor Leste hoặc Singapore (mỗi đội chỉ có tối đa 3 điểm, trong trường hợp họ xếp nhì bảng).

Tuy nhiên, nếu đội bóng của HLV Kim Sang Sik ra sân với tư tưởng chủ hòa, sẽ rất nguy hiểm cho chính chúng ta. Nếu chúng ta thi đấu với tư tưởng đó, các cầu thủ sẽ không mạnh dạn tấn công, không mạnh dạn kiểm soát bóng, trước khi mất thế trận về tay đối phương.

U22 Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần quyết thắng trước U22 Malaysia. Về mặt chuyên môn, ngay cả khi U22 Malaysia thắng đậm Lào 4-1, còn U22 Việt Nam chỉ thắng U22 Lào với tỷ số sát nút 2-1, vẫn không có gì đảm bảo rằng U22 Malaysia mạnh hơn đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Cầu thủ U22 Malaysia (áo vàng) không hơn cầu thủ U22 Việt Nam về mặt kỹ thuật (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Thật ra, việc U22 Malaysia thắng đậm U22 Lào vì đội bóng trẻ xứ sở triệu voi đã sa sút thể lực từ trận thua U22 Việt Nam, dẫn đến việc các cầu thủ Lào không còn theo kịp tốc độ của các cầu thủ trẻ Malaysia trong hiệp hai của trận đấu giữa Malaysia và Lào.

Còn để so sánh giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia, đội bóng của HLV Kim Sang Sik nhiều kinh nghiệm hơn, có kỹ thuật đồng đều hơn, lối chơi đa dạng hơn. Ngoài ra, sự tự tin của các cầu thủ U22 Việt Nam lúc này rất cao, sau thành công liên tiếp của thế hệ hiện tại ở các giải quốc tế gần nhất.

Về năng lực giải quyết các tình huống, cầu thủ U22 Việt Nam cũng có khả năng giải quyết tình huống tốt hơn đối thủ.

Trong trận đấu sắp diễn ra, giả sử U22 Malaysia bất ngờ ghi bàn trước, U22 Việt Nam vẫn còn đường gỡ. Ngược lại, nếu U22 Việt Nam chọc thủng lưới đối phương trước, đội bóng của HLV Nafuzi Zain hầu như không có khả năng gỡ hòa trước U22 Việt Nam. Thậm chí, nếu để cho U22 Việt Nam ghi bàn trước, U22 Malaysia rất dễ thua thêm.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 2-0.