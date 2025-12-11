Cấp cứu hành khách gặp tai nạn trên du thuyền quốc tế

Sáng 11/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan, nhanh chóng đưa một hành khách nước ngoài gặp tai nạn trên du thuyền quốc tế đến bệnh viện kịp thời.

Khoảng 2h18 cùng ngày, du thuyền quốc tế Westerdam (quốc tịch Hà Lan) chở 1.900 hành khách trên đường hành trình từ tỉnh Quảng Ninh đi cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam).

Khi đến vị trí cách mũi Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) khoảng 32 hải lý về phía Đông Bắc, lúc này trên tàu có một hành khách (69 tuổi, quốc tịch Đức) bị ngã cầu thang.

Bệnh nhân bị tổn thương lá lách, nghi chảy máu nội tạng. Bác sĩ trên tàu đã sơ cứu nhưng sức khỏe bệnh nhân diễn biến xấu dẫn đến nguy kịch. Thuyền trưởng đề nghị cứu hộ cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thấy tình trạng bệnh nhân tiên lượng xấu (chảy máu liên tục trong ổ bụng), nên đề nghị thuyền trưởng cho tàu Westerdam chạy hết tốc độ về Đà Nẵng.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, tàu Westerdam cập cầu cảng Tiên Sa an toàn, bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.