Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U22 Việt Nam gặp Malaysia

Trước trận đấu này, U22 Việt Nam đang có cùng 3 điểm như U22 Malaysia nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại. Ở SEA Games 33, ba đội đứng đầu ba bảng và đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành vé vào bán kết. Trong bối cảnh các đội nhì bảng A và C chắc chắn không giành quá 3 điểm, hai đội U22 Việt Nam và U22 Malaysia chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp.

U22 Việt Nam thi đấu chưa thuyết phục trong trận đấu với U22 Lào (Ảnh: Anh Khoa).

Đây là kịch bản báo giới Indonesia lo ngại nhất. Bởi khi ấy, U22 Indonesia chắc chắn sẽ bị loại mà không cần ra sân trong trận đấu với U22 Myanmar vào ngày mai.

Trước thềm trận đấu, các chuyên gia Indonesia tin rằng U22 Việt Nam đủ sức đánh bại U22 Malaysia.

Chuyên gia M. Rizki bình luận: “U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ bước vào trận đấu có tính chất quyết định tại SEA Games 2025. Chỉ khi trận này có kết quả thắng thua, U22 Indonesia mới có thể hy vọng đi tiếp. Còn lại, Garuda (biệt danh của Indonesia) sẽ bị loại ngay từ vòng bảng nếu hai đội U22 Việt Nam và U22 Malaysia hòa nhau.

Trận đấu được dự đoán sẽ cân bằng. U22 Việt Nam sở hữu lực lượng chất lượng và có lối chơi tổ chức tốt dưới thời HLV Kim Sang Sik. Trong khi đó, U22 Malaysia không thể sử dụng đội hình mạnh nhất vì nhiều cầu thủ không được CLB nhả về và gặp vấn đề chấn thương. Tôi dự đoán U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Malaysia với tỷ số 2-0”.

Chuyên gia Abdul Susila cũng tin tưởng vào thầy trò HLV Kim Sang Sik: “U22 Việt Nam là nhà vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. Trước khi dự SEA Games 2025, họ đã có chuyến tập huấn tại Trung Quốc và chuẩn bị rất nghiêm túc.

Trong khi đó, U22 Malaysia gặp nhiều vấn đề, bao gồm câu chuyện rắc rối với FIFA liên quan đến hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ. Tuy nhiên, U22 Malaysia vẫn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ. Xét nhiều yếu tố, U22 Việt Nam có cơ sở để đánh bại Malaysia. Vì vậy, tôi dự đoán đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thắng 2-1 hoặc 1-0”.

Nhiều chuyên gia dự đoán U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U22 Malaysia (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chuyên gia Jun Mahares lại tin tưởng vào U22 Malaysia: “Thầy trò HLV Nafuzi Zain dường như bị đánh giá thấp hơn khi đối đầu U22 Việt Nam. Nhưng chính điều đó lại trở thành động lực cho họ.

Harimau Malaya Muda (biệt danh của U22 Malaysia) chơi thuyết phục hơn khi thắng Lào ở trận mở màn. Không loại trừ khả năng họ sẽ tạo cú sốc trước Việt Nam, đội vẫn chưa thể hiện bộ mặt tốt nhất. Tôi dự đoán U22 Malaysia thắng U22 Việt Nam với tỷ số 1-0”.

Chuyên gia Nova Arifianto lại đề cập tới kịch bản xấu nhất với bóng đá Indonesia khi trận đấu giữa hai đội U22 Malaysia và U22 Việt Nam kết thúc với tỷ số hòa. Ông nói: “Cả hai đội đều đã thắng U22 Lào, nhưng cách họ giành 3 điểm lại rất khác nhau.

U22 Malaysia thể hiện sự thuyết phục hơn. Dù nhập cuộc không tốt nhưng “Bầy hổ trẻ” đã kết thúc trận đấu đầy ấn tượng. Trong khi đó, Khuất Văn Khang và các đồng đội vẫn chưa phô diễn được sức mạnh của một đội bóng được xem là ứng viên vô địch trong 90 phút đầu tiên.

Tôi dự đoán trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ kết thúc với tỷ số hòa. U22 Việt Nam có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chưa thực sự nhuần nhuyễn nên khó đánh bại đối thủ. Tỷ số trận đấu sẽ là 1-1”.