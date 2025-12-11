Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 800 triệu USD cho Ukraine

Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine (Ảnh minh họa: Avia Pro).

Hạ viện Mỹ ngày 10/12 thông qua Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2026 với tỷ lệ 312-122. Dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện và dự kiến nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng.

Một yếu tố then chốt của dự luật đối với Kiev là việc Mỹ tiếp tục tài trợ cho Chương trình Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI). Dự luật phân bổ 800 triệu USD cho Ukraine, chia đều thành hai đợt 400 triệu USD trong 2 năm tới.

Chương trình này cho phép chính quyền Mỹ mua vũ khí và trang thiết bị trực tiếp từ các nhà sản xuất để chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, thay vì rút từ kho dự trữ quân sự hiện có của Mỹ.

Bên cạnh hỗ trợ cho Ukraine, dự luật còn bao gồm các biện pháp bảo đảm nghiêm ngặt liên quan đến sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Âu. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới, quốc hội Mỹ đã hạn chế khả năng của Lầu Năm Góc trong việc giảm quân số tại châu Âu xuống dưới 76.000 người.

Một khoản 175 triệu USD bổ sung cũng đã được ủy quyền cho Sáng kiến An ninh Baltic dành cho Estonia, Latvia và Lithuania.

NDAA cũng thiết lập một quy trình rà soát đầu tư mới, yêu cầu các công ty Mỹ phải báo cáo với Bộ Tài chính về các khoản đầu tư vào những công nghệ chiến lược ở Trung Quốc, và trao cho Bộ Tài chính quyền chặn các thỏa thuận như vậy.

Ngân sách quốc phòng cũng bao gồm Đạo luật An ninh Sinh học (Biosecure Act), đạo luật cắt nguồn tài trợ liên bang cho các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc.

Dự luật còn tài trợ cho một sáng kiến an ninh trị giá 1 tỷ USD và thiết lập một chương trình chung nhằm triển khai các hệ thống không người lái.

NDAA cũng phân bổ 1,5 tỷ USD cho gói hỗ trợ an ninh mới đối với Philippines.

Liên quan đến Trung Đông, dự luật đảm bảo cấp đầy đủ kinh phí cho các chương trình phòng thủ tên lửa chung Mỹ - Israel, gồm Vòm Sắt và David’s Sling. Dự luật cũng yêu cầu tiếp tục đánh giá các lệnh cấm vận vũ khí quốc tế nhằm vào Israel và đánh giá xem Mỹ có thể can thiệp để đáp ứng nhu cầu phòng thủ của Israel hay không.

Trong khi đó, tài liệu này quy định việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt áp đặt lên Syria và bãi bỏ các ủy quyền sử dụng vũ lực quân sự năm 1991 và 2002 đối với Iraq, nhằm khôi phục quyền kiểm soát của quốc hội đối với những quyết định liên quan đến việc tham chiến.