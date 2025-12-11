Sabalenka nêu quan điểm về án treo giò của Jannik Sinner

Trong một cuộc đối thoại với nhà báo Piers Morgan, Aryna Sabalenka cho rằng vụ doping của Jannik Sinner vẫn còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng và cô không muốn phán xét tay vợt người Italy dựa trên án phạt.

Aryna Sabalenka thừa nhận có nhiều điểm hoài nghi về việc Jannik Sinner sử dụng doping (Ảnh: ATP).

Aryna Sabalenka nêu quan điểm: “Tôi có thể ăn gì đó ở nhà hàng và cũng bị dương tính với doping. Về trường hợp của Sinner, tôi đã đọc về nó và cảm thấy vẫn có nhiều điều mù mờ và không thực sự làm rõ Sinner có cố ý hay không”.

Trong năm 2025, Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng từ ngày 9/2 đến 4/5. Tay vợt người Italy vắng mặt ở 4 giải ATP Masters 1000, gồm Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo và Madrid Open.

Dù vắng mặt ở nhiều giải đấu quan trọng, Sinner vẫn trải qua năm 2025 thành công. Tay vợt người Italy thắng 58 trận, thua 6 trận và giành 6 danh hiệu mùa giải năm nay. Sinner vô địch Australian Open, Wimbledon, ATP Finals, 1 giải ATP Masters 1000 là Paris Masters và 2 giải ATP 500 là China Open, Vienna Open.

Jannik Sinner đã khép lại năm 2025 với tư cách là người có thu nhập cao nhất ATP Tour, anh bỏ túi 19.114.396 USD tiền thưởng. Con số này chỉ đứng sau kỷ lục 21.146.145 USD của Novak Djokovic vào năm 2015, khẳng định một năm thi đấu bùng nổ của ngôi sao người Italy.