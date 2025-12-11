PSG bị cầm hòa đáng tiếc, HLV Mourinho chiến thắng bất ngờ

Đêm qua, PSG bước vào trận đấu với Bilbao ở lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League trên sân San Mames mà không có sự phục vụ của Quả bóng vàng 2025 Ousmane Dembele. Tuy nhiên, họ vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đội bóng Tây Ban Nha.

PSG gây thất vọng khi bị Bilbao cầm hòa (Ảnh: Getty).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PSG đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Họ buộc Bilbao phải lui về sân nhà phòng ngự. Phút thứ 4, đội bóng thành Paris đã có cơ hội mở tỷ số khi Warren Zaire-Emery thực hiện cú dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 18, Fabian Ruiz đã nhận bóng từ đường chuyền bên cánh phải. Cầu thủ người Tây Ban Nha đỡ ngực, rồi dứt điểm nhanh nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành.

Phút 26, Gorka Guruzeta đã gây bất ngờ khi đưa bóng vào lưới PSG nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Trong những phút còn lại hiệp 1, đương kim vô địch PSG vẫn miệt mài tấn công nhưng không tạo ra hiệu quả.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra tương tự. Phút 49, Mayulu có cơ hội dứt điểm vô cùng tuyệt vời trong tư thế trống trải ở vòng cấm. Thế nhưng, thủ thành Unai Simon của Bilbao đã có pha cứu thua xuất sắc.

Phút 65, Bradley Barcola đã đánh bại được thủ thành Simon nhưng bóng lại tìm tới trúng xà ngang. Phút 68, Fabian Ruiz tưởng chừng đã ghi danh lên bảng tỷ số nhưng trọng tài lại từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Phút 86, vẫn là Fabian Ruiz bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Cầu thủ này tung ra liên tiếp hai cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị thủ thành Simon cản phá và sau đó Berchiche đã phá bóng ngay trên vạch vôi. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Với kết quả này, PSG đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 13 điểm nhưng họ cũng chỉ hơn nhóm ngoài top 8 (giành vé vào vòng 1/8) đúng 1 điểm. Trong khi đó, Bilbao xếp thứ 28 với 5 điểm.

Benfica của HLV Mourinho giành chiến thắng trước Napoli (Ảnh: Getty).

Ở một trận đấu khác, Benfica của HLV Mourinho đã gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Napoli trên sân nhà Da Luz. Phút 20, Rios đã ghi bàn mở tỷ số cho Benfica. Tới phút 49, Bareiro nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Bồ Đào Nha.

Napoli của HLV Conte không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Benfica để ghi bàn trong trận đấu này.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Benfica ở Champions League sau 4 trận toàn thua. Ở vòng đấu trước, đoàn quân của HLV Mourinho cũng đánh bại Ajax với tỷ số 2-0.

Nhờ đó, Benfica đã leo lên vị trí thứ 25 với 6 điểm và chỉ kém 1 điểm so với nhóm đi tiếp (top 24). Họ sẽ còn hai trận đấu với Juventus và Real Madrid để quyết định số phận của mình. Trong khi đó, Napoli xếp thứ 23 với 7 điểm.