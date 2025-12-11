Báo Đông Nam Á bình luận về việc Campuchia rút lui toàn bộ ở SEA Games

Vào hôm qua (10/12), đoàn thể thao Campuchia đã thông báo rút lui khỏi tất cả các môn thi đấu ở SEA Games 33. Đây thực sự là thông tin chấn động làng thể thao Đông Nam Á, khi chỉ một ngày trước đó, Campuchia còn tham gia diễu hành trong lễ khai mạc giải đấu.

Đoàn thể thao Campuchia rút lui khỏi SEA Games, chỉ một ngày sau khi tham dự lễ khai mạc (Ảnh: AFP).

Sự kiện này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ báo giới trên khắp Đông Nam Á. Tờ Nation (Thái Lan) bình luận: “Dù Campuchia rất ấn tượng trước sự tiếp đón nồng nhiệt từ chủ nhà Thái Lan nhưng họ vẫn quyết định rút lui vì lo ngại sự an toàn của 137 vận động viên (VĐV) và quan chức. Đáng chú ý, vào hôm 9/12, đoàn thể thao Campuchia vừa tham gia diễu hành trong lễ khai mạc SEA Games 33”.

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) viết: “Chủ tịch SEA Games Chaiyapak Siriwat cho biết 30 thành viên đoàn Campuchia đã tham dự buổi lễ khai mạc vào ngày 9/12. Họ rất ấn tượng trước sự đón tiếp nồng nhiệt của Thái Lan

Tuy nhiên, vào lúc 2h sáng, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia, đã thông báo với ông rằng phụ huynh của các vận động viên lo ngại về những gián đoạn có thể xảy ra trong việc đi lại của con em mình. Đó là lý do Campuchia muốn rút tất cả các VĐV về nước”.

Việc đoàn thể thao Campuchia xin rút lui khỏi SEA Games 33 là thông tin chấn động làng thể thao Đông Nam Á (Ảnh: Siam Sport).

Tờ CNN Indonesia khẳng định đoàn thể thao Campuchia lo ngại vấn đề an ninh ở Thái Lan nên quyết định rút toàn bộ 137 VĐV và quan chức về nước. Cũng vì lý do này, Campuchia từng rút khỏi 8 môn thi đấu trước ngày khai mạc hai tuần.

Tờ CNA của Singapore nhấn mạnh: “Trong bức thư gửi ban tổ chức, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC), Vath Chamroeun, thừa nhận rất tiếc vì buộc phải rút toàn bộ VĐV Campuchia về nước dù chưa tranh tài ở SEA Games. Ông Vath Chamroeun nhấn mạnh lý do dẫn tới điều này xuất phát từ yêu cầu của phụ huynh các VĐV. Họ muốn đảm bảo an toàn cho con em của mình”.

Theo tờ CNA, trong quá khứ, Campuchia từng có một lần rút toàn bộ VĐV ở SEA Games vào năm 1959 (cũng do Thái Lan đăng cai) vì căng thẳng chính trị giữa hai nước.

Tờ CNA cũng trích dẫn tuyên bố của Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) khẳng định: “Chúng tôi vẫn cam kết coi SEA Games là một nền tảng quan trọng cho thể thao khu vực, hợp tác và tình hữu nghị và tin tưởng rằng Đại hội thể thao sẽ tiếp tục diễn ra trong tinh thần này”.

Tờ Manka Bola (Malaysia) dẫn lời ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia. Ông thừa nhận rằng việc rút lui là quyết định khó khăn với đoàn thể thao Campuchia. Điều này là do NOCC đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á Thái Lan (THASOC) và Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT).

Đồng thời, NOCC cũng gửi lời xin lỗi nếu quyết định của họ ảnh hưởng đến SEA Games 33 và bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ và thông cảm của hai đơn vị.