FIFA bị cáo buộc ngăn cản LĐBĐ Malaysia kháng cáo vụ 7 cầu thủ nhập tịch

Nhiếp chính vương bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, khẳng định một cá nhân thuộc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã khuyên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không đưa vụ việc liên quan đến giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Ông Tunku Ismail từng có thời gian giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), hiện là Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim của Malaysia. Ngoài ra, ông còn là người cung cấp tài chính cho việc nhập tịch một số cầu thủ Malaysia, có tên trong danh sách bị FIFA cấm thi đấu.

Những cầu thủ Malaysia bị cấm thi đấu gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Trong đó, 3 người đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim, gồm hậu vệ Jon Irazabal, tiền vệ Hector Hevel và tiền đạo Joao Figueiredo.

Nhiếp chính vương bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim (Ảnh: Bernama).

Theo chia sẻ của ông Tunku Ismail, lời khuyên không kháng cáo lên CAS đã được truyền đạt trực tiếp tới Chủ tịch danh dự FAM, Tan Sri Hamidin Mohd Amin.

“Bạn có thể hỏi Tan Sri Hamidin. Có người ở FIFA bảo ông ấy đừng đưa vụ việc ra CAS. Điều này rất kỳ lạ và chính tôi cũng không hiểu vì sao”, Tunku Ismail cho biết.

Ông nói thêm: “Người đó không hẳn cấm chúng tôi, chỉ nói nếu được thì đừng kháng cáo. Nhưng cũng có lời đe dọa về nguy cơ bị đình chỉ hoạt động, và rằng nếu kiện lên CAS thì hậu quả sẽ còn tệ hơn. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ tiến hành, thắng hay thua chưa biết”.

Tháng trước, FIFA đã công bố bản án 64 trang của Ủy ban Kháng cáo, giữ nguyên quyết định bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ vào ngày 3/11. Quyết định này duy trì mức phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng) đối với FAM, đồng thời đình chỉ bảy cầu thủ 12 tháng và phạt mỗi người 2.000 CHF (66 triệu đồng).

FAM quyết tâm theo đuổi đến cùng để kháng cáo án phạt của FIFA (Ảnh: Getty).

Chủ tịch lâm thời FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, xác nhận vào cuối tuần vừa qua rằng FAM đã nộp đơn kháng cáo lên CAS về các án phạt của FIFA. CAS đã ấn định hạn chót đến ngày 18/12 để các luật sư của FAM hoàn tất hồ sơ trình bày.