Đại biểu "truy" lãnh đạo Đà Nẵng việc nhiều trụ sở bỏ không, xuống cấp

Ngày 11/12, tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự quan ngại và đề nghị UBND thành phố giải trình về các vấn đề nóng, đặc biệt là việc xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính và tình trạng chậm trễ của các dự án chuyển giao.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, đã thẳng thắn đề nghị UBND thành phố làm rõ phương án và lộ trình tổng thể trong việc bố trí, sắp xếp lại trụ sở, nhà công vụ và tài sản công dôi dư.

Một trụ sở bỏ không tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Bà Lan nhấn mạnh, sau 6 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập, nhiều trụ sở tại các khu vực trung tâm tỉnh Quảng Nam cũ như phường Bàn Thạch, phường Tam Kỳ đang trong tình trạng bỏ không, cửa đóng then cài, xuống cấp, thậm chí gây ô nhiễm môi trường.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các trụ sở hành chính cũ của các quận, huyện, gây bức xúc trong cử tri do chưa có phương án xử lý cụ thể.

Bên cạnh đó, đại biểu Lan cũng phản ánh về tình trạng chậm trễ triển khai của một số công trình, dự án được chuyển giao từ các địa phương cũ, đặc biệt là các dự án bê tông hóa và khớp nối hạ tầng đô thị.

Nguyên nhân được chỉ ra là thiếu nguồn lực về kinh phí và nhân sự. Bà Lan cho biết, nhiều hộ dân đã đồng thuận hiến đất, chấp hành bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng việc tổ chức thực hiện lại kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã ghi nhận các ý kiến của đại biểu, đánh giá đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung và từng địa phương nói riêng.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố có báo cáo giải trình chi tiết các ý kiến này tại phiên họp chiều 11/12 hoặc sáng 12/12.