Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM: "Gần 40 năm cống hiến không còn ý nghĩa"

Ngày 11/12, phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng các đồng phạm bước vào phần nghị án.

Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Là người đầu tiên trình bày, bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) cho biết, ông đã nhận thức sâu sắc về thiếu sót, sai phạm dẫn đến việc phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Lê Hồng Sơn (Ảnh: Xuân Duy).

Ông Sơn gửi lời cảm ơn HĐXX đã tạo điều kiện cho trình bày lời nói sau cùng; cảm ơn cơ quan điều tra, VKS và tòa án đã đối xử nhân văn, giúp bị cáo nhận ra những thiếu sót, sai phạm của mình. Ông Sơn cũng gửi lời cảm ơn đến các luật sư bào chữa.

Theo bị cáo, trước khi phiên tòa diễn ra, ông vô cùng lo lắng, không biết nội dung trình bày có được xem xét hay không. Tuy nhiên, những ngày xét xử vừa qua đã giúp ông giải tỏa được nỗi lo và nhìn nhận rõ hơn các sai phạm.

Trình bày nguyện vọng, ông Sơn cho biết, điều khiến ông đau xót nhất không chỉ là hậu quả thiệt hại của vụ án, mà còn là ảnh hưởng tới dư luận xã hội và uy tín của ngành giáo dục TPHCM.

Ông Sơn gửi lời xin lỗi đến Thành ủy TPHCM và các đồng nghiệp vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, không giữ được sự tin cậy của lãnh đạo và nhân dân thành phố.

“Bị cáo gần 40 năm cống hiến cho ngành giáo dục, đã nhận nhiều khen thưởng, nhưng đến nay mọi giá trị đó không còn ý nghĩa khi bị cáo đã đánh mất niềm tin của lãnh đạo và nhân dân. Bản thân bị cáo đã chịu các hình thức kỷ luật nghiêm khắc của Đảng và chính quyền; uy tín, danh dự của bản thân và gia đình bị tổn hại nặng nề”, ông Sơn nói.

Bị cáo mong HĐXX xem xét bối cảnh, nguyên nhân vụ án; nhân thân, sức khỏe; cùng quá trình công tác và những đóng góp của ông trong ngành giáo dục thành phố.

“Mong HĐXX áp dụng mức hình phạt nhân đạo, khoan hồng. Tôi cho rằng không cần thiết phải cách ly các bị cáo và những đồng nghiệp của tôi khỏi xã hội, bởi chừng ấy đã đủ để răn đe và để chúng tôi tự sửa chữa, khắc phục sai lầm”, ông Sơn kết thúc lời nói sau cùng.

Tới lượt mình, bị cáo Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) cảm ơn HĐXX đã tạo điều kiện trình bày quan điểm, từ đó ông nhận rõ những sai phạm trong quá trình thực hiện các gói thầu của ngành.

“Qua phiên tòa, bị cáo vô cùng hối hận, hổ thẹn vì những sai phạm đã ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Suốt thời gian qua, bị cáo luôn ray rứt và ăn năn. Những vi phạm này không thể giúp bị cáo lấy lại danh dự. Mong HĐXX khoan hồng để bị cáo có cơ hội tiếp tục đóng góp cho xã hội”, ông Nam nói.

Các bị cáo còn lại trình bày hoàn cảnh gia đình, bày tỏ sự hối hận và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 12/12.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, giai đoạn 2012-2017, để thực hiện các gói thầu tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ủy quyền cho Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách mảng giáo dục và Trần Đăng Tấn phụ trách mảng y tế. Nhóm này đã sử dụng pháp nhân của nhiều công ty trong “hệ sinh thái” AIC làm “quân xanh”, thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, tư vấn và đại diện chủ đầu tư nhằm hợp thức hóa việc AIC trúng thầu.

Hồ sơ dự thầu của các “quân xanh” do bộ phận AIC tại Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao để bị loại. Trong khi đó, báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các chỉ tiêu bắt buộc nhằm hợp thức hóa điều kiện dự thầu.

Bằng thủ đoạn này, AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM, gồm 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, 94 gói y tế và 2 gói về môi trường. Trong đó, 171 gói (131 gói giáo dục và 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.

Đối với 134 gói thầu giáo dục, ông Lê Hồng Sơn; ông Lê Hoài Nam cùng một số cấp dưới bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, tạo điều kiện để AIC trúng thầu, gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng.