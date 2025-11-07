Hương Giang tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh tại Hoa hậu Hoàn vũ

Có mặt tại Thái Lan từ cuối tháng 10, Hương Giang là thí sinh chuyển giới duy nhất trong 122 người đẹp tham dự mùa giải năm nay. Đại diện Việt Nam được khen ngợi bởi phong cách thời trang thanh lịch, ngoại hình chỉn chu và sự tự tin khi giao tiếp trước truyền thông quốc tế.

Dù cuộc thi năm nay liên tục vướng vào ồn ào liên quan đến khâu tổ chức và tranh cãi nội bộ, Hương Giang vẫn giữ thái độ tích cực và phong thái chuyên nghiệp.

Trong đoạn phỏng vấn đăng trên trang chủ của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), người đẹp Việt Nam trả lời toàn bộ bằng tiếng Anh. Cô bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới và đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết, chăm chỉ của họ trong suốt quá trình tham gia.

Chia sẻ về mục tiêu cá nhân, Hương Giang cho biết cô mong muốn trở thành nguồn cảm hứng cho những người dám sống thật và theo đuổi ước mơ của mình.

Hương Giang trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh (Video: MU).

“Tôi hy vọng có thể truyền đi năng lượng tích cực, để bạn bè quốc tế hiểu hơn về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam - xinh đẹp, thân thiện và mạnh mẽ”, Hương Giang nói.

Cô cũng gửi lời tri ân đến khán giả đang ủng hộ mình: “Tôi mong muốn mang lại niềm tự hào cho những người luôn yêu quý và ủng hộ mình trong suốt hành trình này”.

Phần phỏng vấn bằng tiếng Anh của Hương Giang nhận được nhiều lời khen từ khán giả Việt Nam.

Trước đó, phần hô tên quốc gia của Hương Giang trong đêm hội ra mắt thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tối 5/11, nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng đại diện Việt Nam thiếu tự tin, giọng khàn và run, trong khi góc quay không tôn được nhan sắc khiến phần trình diễn trở nên nhạt nhòa.

Phản hồi về vấn đề này, Hương Giang cho biết phần trình diễn thật sự khác xa với đoạn video lan truyền trên mạng: “Tôi không rõ vì sao âm thanh bị biến dạng khi phát sóng trực tiếp, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục thể hiện tốt nhất có thể”.

Cũng trong sự kiện, chiếc đầm đuôi cá mà Hương Giang diện bị cho là khiến cô di chuyển khó khăn và lộ nhược điểm chiều cao (1,68m). Người đẹp cho biết cô vẫn giữ tinh thần tích cực, coi sự quan tâm của khán giả là động lực và vui khi hình ảnh của mình được lan tỏa.

Sau khi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (MUT) thông báo hủy sự kiện “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt” mà Hương Giang từng được chọn vào top 10 tham dự, người hâm mộ Việt Nam bày tỏ tiếc nuối nhưng vẫn gửi lời động viên, mong cô giữ vững phong độ trong các phần thi sắp tới.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 21/11 tại Thái Lan, quy tụ 122 thí sinh. Hương Giang được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế dự đoán có thể lọt top 20, nhưng hành trình chinh phục vương miện vẫn được đánh giá là đầy thách thức khi mùa giải năm nay quy tụ nhiều thí sinh mạnh và đồng đều về chất lượng.

Ảnh: Galaxy Queen/MU