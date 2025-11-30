Công an Hải Phòng truy bắt nhanh nhiều nghi phạm cướp, trộm cắp tài sản

Theo Công an Hải Phòng, ngày 27/11, tại phường Gia Viên, Hải Phòng xảy ra hai vụ đập phá kính ô tô, trộm cắp tài sản với thủ đoạn manh động, gây lo lắng trong người dân.

Cụ thể, theo Công an Hải Phòng, lúc 3h50, tại khu vực hồ Tiên Nga, kẻ gian dùng gạch phá kính lái ô tô 15A-567.xx, lấy ví có 2 triệu đồng, hai nhẫn vàng và một vòng tay, tổng trị giá khoảng 32 triệu đồng.

Đến 4h15, tại ngõ 11 Đông Khê, đối tượng tiếp tục phá cửa kính xe 15C-435.xx, lấy túi da bên trong có ví với 3 triệu đồng và một điện thoại trị giá khoảng 3,5 triệu đồng.

Ngày 28/11, Công an phường Gia Viên bắt giữ Jiang Chuangxing (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) khi đối tượng lẩn trốn tại Bắc Ninh. Người này bị cáo buộc gây ra ba vụ trộm liên tiếp trên địa bàn.

Đối tượng Jiang Chuangxing tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại phường Hồng Bàng, ngày 7/11, chị P.T.B.N. (26 tuổi, trú tại phường Lê Chân) bị một người giật chiếc iPhone 14 Pro Max trị giá khoảng 20 triệu đồng khi đi bộ ven hồ Tam Bạc.

Sau chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng, lực lượng chức năng truy bắt và đến 15h ngày 9./11 đã khống chế Nguyễn Đức Đại (SN 1992, trú tại phường Lê Chân) khi đối tượng ẩn náu ở ngõ Hàng Gà. Đại được xác định liên tục di chuyển qua nhiều nơi để tránh bị phát hiện.

Trước đó, tháng 9, Công an TP Hải Phòng triệt phá ổ nhóm mang theo hung khí gây rối, cướp và trộm tại khu vực Tây Hải Phòng. Sáng 2/9, nhóm gồm 9 người đi ô tô với tốc độ cao, mang bom xăng, dao, kiếm… để tìm nhóm khác đánh nhau, gây náo loạn tại phường Lê Thanh Nghị.

Cùng ngày, nhóm này còn thực hiện hành vi cướp và trộm tài sản tại khu vực chân đồi cỏ, phường Tứ Minh. Cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can theo từng hành vi và tiếp tục mở rộng vụ án.

Theo Công an thành phố, từ đầu năm 2025, Trung tâm Cảnh sát 113 tiếp nhận 345 tin báo về các dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có 59 vụ đánh nhau, 13 vụ đập phá tài sản và 42 vụ gây rối trật tự công cộng.

Riêng tháng 10, các đơn vị làm rõ 83 trong số 96 vụ phạm pháp hình sự; 11 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được khám phá.

Cuối tháng 9/2025, Công an TP Hải Phòng triển khai lực lượng H22 tuần tra, mật phục, kiểm tra hành chính trên diện rộng. Lực lượng gồm cảnh sát giao thông, hình sự, cơ động, quản lý hành chính và công an các phường nội thành.

Tại lễ ra quân, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, yêu cầu các lực lượng nêu cao trách nhiệm, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo an toàn cho nhân dân.