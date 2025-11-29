Bộ trang phục biểu diễn “mặc như không mặc” của Lisa gây tranh cãi

Tối 28/11, Lisa xuất hiện tại buổi biểu diễn ở Singapore với thiết kế gồm áo siêu ngắn, tạo hình kim loại ôm sát mô phỏng mặt nạ và các đường gồ nổi trước ngực và bụng. Cô kết hợp cùng mũ và găng tay neon phát sáng - những chi tiết dễ thu hút thị giác.

Điểm nhấn gây tranh luận nằm ở các đường cắt xẻ phần thân trên và hai bên đùi, tạo khoảng hở lớn. Dù đã được phủ bằng lớp vải mỏng màu da, trang phục vẫn tạo cảm giác phản cảm khi nhìn từ xa.

Lisa với bộ đồ biểu diễn gây tranh cãi tại Singapore, ngày 28/11 (Ảnh: Instagram).

Như nhiều lần trước, lựa chọn trang phục táo bạo khiến Lisa trở thành tâm điểm bàn luận. Không ít ý kiến cho rằng bộ đồ “phô trương quá mức” và khó thể hiện được thông điệp thời trang. Ngược lại, một bộ phận người hâm mộ bảo vệ nữ ca sĩ, cho rằng Lisa có quyền lựa chọn phong cách mình yêu thích.

Một số bình luận tiêu biểu gồm có: “Cô ấy đã gần 30 tuổi và đủ tự do mặc những gì mình muốn”, “Có lẽ cô nên đổi stylist (người thiết kế phong cách)”, “Tôi thật sự không hiểu nổi những bộ đồ này”…

Đây không phải lần đầu Lisa gây tranh cãi vì trang phục biểu diễn. Tại buổi diễn ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) gần đây, cô từng diện thiết kế ngắn, để lộ một phần vòng ba kết hợp với vũ đạo mạnh, khiến nhiều khán giả cho rằng trang phục “như bikini”, không phù hợp với sân khấu lớn.

Những bộ đồ của Lia trong khuôn khổ chuyến lưu diễn của Blackpink ngày càng kiệm vải (Ảnh: Instagram).

Kể từ khi rời Công ty giải trí YG Entertainment và thành lập công ty riêng cuối năm 2023, Lisa theo đuổi phong cách thời trang táo bạo, ảnh hưởng rõ rệt từ xu hướng Âu - Mỹ.

Gần 2 năm qua, cô gây chú ý tại loạt sự kiện quốc tế như Met Gala 2025, Coachella 2025, VMAs 2024… với trang phục gợi cảm và phong cách trình diễn bốc lửa.

Tại Met Gala 2025, Lisa gây tranh luận khi diện trang phục Louis Vuitton gồm áo khoác ren xuyên thấu lấp lánh và bodysuit (bộ đồ liền) cắt xẻ cao. Cô và nhà mốt phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng thiết kế “quá táo bạo” và “thiếu tinh tế”.

Lisa cũng từng gặp sự cố hớ hênh tại đại hội âm nhạc Coachella 2025 khi diện bộ đồ da màu đỏ đính đinh tán, gồm áo hình ngôi sao nhỏ và quần tam giác siêu ngắn. Một số góc quay cho thấy cô để lộ vòng ba trong lúc thực hiện các động tác vũ đạo mạnh.

Dù vậy, Lisa vẫn kiên định với phong cách riêng. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Tôi hiểu rằng không phải ai cũng thích mình, nhưng đôi khi có những bình luận khiến tôi tự hỏi: "Hay mình chưa đủ tốt?" Tôi đã quen với áp lực đó và hiện tự tin hơn khi biểu diễn”.

Sự thay đổi về phong cách thời trang của Lisa phải hứng phản ứng trái chiều từ người hâm mộ (Ảnh: Getty Images).

Sự chuyển mình táo bạo đang đặt "búp bê Thái" vào tâm điểm tranh luận giữa cá tính nghệ thuật và ranh giới của thuần phong mỹ tục trong văn hóa giải trí châu Á.

Lisa (SN 1997) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc trong Blackpink - nhóm nhạc nữ toàn cầu với sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc thế giới.

Ngoài âm nhạc, cô được xem là biểu tượng thời trang với hơn 106 triệu người theo dõi trên Instagram và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quốc tế lớn.

Lisa được cho là đang hẹn hò với doanh nhân Frédéric Arnault. Nhiều nguồn tin nhận định sự hậu thuẫn từ Arnault giúp cô mở rộng ảnh hưởng tại thị trường thời trang và âm nhạc quốc tế.