Người đẹp Pháp gặp sự cố, chống nạng trong buổi trao sash Miss Charm

Chiều 29/11, lễ trao sash (dải băng ghi tên quốc gia) của Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025 diễn ra tại TPHCM. Chương trình có sự tham gia của đương kim Miss Charm - Rashmita Rasindran - cùng 39 thí sinh năm nay.

Dàn người đẹp quốc tế khoe nhan sắc ở buổi trao sash Miss Charm 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi trao sash, nhiều thí sinh được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhờ sắc vóc nổi bật, phong thái tự tin như đại diện của Mỹ, Australia, Indonesia, Colombia...

Bên cạnh đó, tình huống đại diện nước Pháp - Manuella Gritar - bước tập tễnh với chiếc nạng cũng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Thí sinh đại diện nước Pháp phải dùng nạng để di chuyển (Ảnh: Ban tổ chức).

Phản hồi với truyền thông, ban tổ chức cho biết Manuella Gritar gặp sự cố, bị trật khớp chân nhưng vẫn quyết tâm tham dự cuộc thi. Những ngày qua, cô nỗ lực tập luyện, đồng thời nhận được sự hỗ trợ y tế, chăm sóc tận tình từ ban tổ chức.

"Thí sinh đại diện nước Pháp vô cùng biết ơn và trân trọng tình cảm từ phía ban tổ chức ở Việt Nam. Cô ấy cũng xúc động trước sự quan tâm của nhiều bạn bè từ các quốc gia khác.

Chúng tôi đang có những phương án y tế giúp đại diện nước Pháp và mong cô ấy sớm hồi phục", phía ban tổ chức thông tin.

Mai Ngô tỏa sáng trong màn hô tên (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm nay, đại diện Việt Nam là Mai Ngô - người đẹp sở hữu 14 năm kinh nghiệm làm người mẫu, 10 năm thử sức tại nhiều đấu trường sắc đẹp.

Thời gian qua, Mai Ngô tích cực luyện tập, trau dồi kỹ năng ứng xử, ngoại ngữ, áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để siết cân. Cô chia sẻ, mục tiêu không chỉ là mang về thành tích cho Việt Nam mà còn mong muốn giới thiệu vẻ đẹp, bản lĩnh và sự kiên cường của phụ nữ Việt đến với bạn bè quốc tế.

Về những tranh cãi cho rằng Mai Ngô bỏ một hoạt động của Miss Charm diễn ra ngày 28/11 để livestream bán hàng, người đẹp cho biết đã nhận được sự chấp thuận từ ban tổ chức.

"Tôi đã nhận lịch công việc này từ trước và có xin phép tham gia buổi livestream, được ban tổ chức đồng ý vì không ảnh hưởng đến lịch trình cuộc thi.

Tôi chỉ vắng mặt trong buổi ăn tối cùng các thí sinh, còn những hoạt động còn lại đều đảm bảo tham gia đầy đủ theo yêu cầu từ ban tổ chức", Mai Ngô nói.

Nhiều thí sinh được đánh giá cao về sắc vóc (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Miss Charm - cho biết, ban đầu Miss Charm 2025 có kế hoạch diễn ra ở Hạ Long (Quảng Ninh), nhưng kế hoạch thay đổi phút chót vì nhiều lý do.

"TPHCM được chọn làm nơi đăng cai cuộc thi mùa thứ ba, nhưng chúng tôi vẫn chưa chốt địa điểm diễn ra chung kết. Để thực hiện một cuộc thi hoa hậu, chúng tôi đối diện với rất nhiều khó khăn, không chỉ là tài chính mà còn là những vấn đề khác phát sinh.

Do đó, mong khán giả thông cảm cho đơn vị tổ chức. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều muốn cống hiến cho người hâm mộ, làm sao để cuộc thi hoa hậu không chỉ nói về sắc đẹp mà còn mang giá trị gửi đến xã hội", bà Thúy Nga cho hay.

Trước khi tham dự buổi trao sash, dàn thí sinh lần lượt đến TPHCM trong hai ngày 27 và 28/11.

Với tiêu chí quảng bá văn hóa, giáo dục và du lịch, mỗi thí sinh không chỉ đại diện nhan sắc mà còn trở thành đại sứ văn hóa, kể câu chuyện về quê hương, về sự đa dạng của thế giới, về tinh thần gắn kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong hai tuần tới, các thí sinh sẽ trải nghiệm nhiều hoạt động tại Cần Thơ, Vũng Tàu (cũ) và TPHCM. Đêm bán kết diễn ra ngày 9/12 và chung kết diễn ra ngày 12/12 tại TPHCM.