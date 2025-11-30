Ô tô kinh doanh vận tải hành khách không phải lắp ghế an toàn cho trẻ em?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định từ ngày 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên ô tô chở người đến 9 chỗ phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế phụ, đệm ngồi an toàn) hoặc thắt dây đai an toàn phù hợp.

Nghị định 168/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định, từ ngày 1/1/2026 tài xế chở trẻ em trên ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt 800.000-1 triệu đồng.

Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự đang được Bộ Tư pháp thẩm định cho thấy có ý kiến cho rằng chỉ nên áp dụng đối với xe gia đình, xe chở người lưu thông trên cao tốc.

Đối với taxi, xe dịch vụ trong thành phố nên cân nhắc miễn trừ quy định nêu trên để phù hợp với thực tiễn.

Quy định ô tô buộc phải trang bị ghế an toàn cho trẻ em gây xôn xao dư luận thời gian qua (Ảnh: Babyro.eu).

Tiếp thu ý kiến, Chính phủ đề xuất chỉnh lý khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ như sau: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách”.

Theo quy định tại tiểu mục 1.3 Mục 1 Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm, hoặc ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Trao đổi với báo chí mới đây, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho rằng người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình và phù hợp với điều kiện sử dụng trên ô tô. Các thiết bị này đều có ý nghĩa tương tự như những thiết bị an toàn để phòng ngừa khi sự cố xảy ra.

“Quy định trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp là để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho chính con em của các lái xe, các bậc phụ huynh. Bởi vậy, việc này là hết sức cần thiết, các cơ quan chức năng cũng đã nghiên cứu từ trước", vị đại diện Cục CSGT cho hay.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chính phủ đề xuất Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án luật này tại kỳ họp thứ 10 theo trình tự rút gọn.