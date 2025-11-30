Thúc giục mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 (PMU 7), Cục Đường bộ Việt Nam và liên danh nhà đầu tư sớm đàm phán, ký kết hợp đồng BOT để khởi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19/12.

Theo đó, PMU 7 được giao xây dựng yêu cầu về năng lực, tài chính - thương mại để tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng theo đúng quy định; cập nhật thông tin về tư cách hợp lệ, khả năng thu xếp vốn của chủ sở hữu và khả năng huy động vốn vay của nhà đầu tư.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương sắp được mở rộng lên 8 làn xe (Ảnh: Ngọc Tân).

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu liên danh Tập đoàn Đèo Cả khẩn trương hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án. Trên cơ sở yêu cầu về năng lực, tài chính, nhà đầu tư khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Sau khi hợp đồng dự án được ký kết, nhà đầu tư phải hoàn thiện thủ tục theo quy định để khởi công dự án, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Trước đó, ngày 26/11, Bộ Xây dựng đã phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Nhà đầu tư BOT được chỉ định là liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM, Công ty CP Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Theo quyết định, việc mở rộng cao tốc được chia theo từng đoạn. Trong đó, đoạn TPHCM - Trung Lương phân kỳ đầu tư 8 làn xe; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ An Thái Trung đến cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025-2028. Dự kiến, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 17 năm 3 tháng. Mức phí BOT trong giai đoạn 2029-2031 là 2.100 đồng/km với xe nhóm 1 (ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt), có lộ trình tăng giá sau mỗi 3 năm.