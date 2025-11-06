Ông Nawat khóc nức nở, tiết lộ số tiền đầu tư cho Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Tối 5/11, sự kiện ra mắt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã diễn ra hoành tráng với sự tham gia của các thí sinh, nhà tài trợ, đại diện Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (MUT) và Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO). Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào những chia sẻ đầy cảm xúc của ông Nawat.

Ông Nawat Itsaragrisil khóc nức nở và thừa nhận đã đầu tư hơn 6 triệu USD cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: News).

Trước đó, từ ngày 2/11, mâu thuẫn giữa ông Nawat và MUO đã leo thang. Một hoạt động bình chọn trực tuyến do phía ông Nawat tổ chức bị MUO hủy bỏ vì “không hợp lệ”. Căng thẳng lên cao tại lễ trao sash (dải băng quốc gia) vào ngày 4/11 khi một nhóm thí sinh rời khỏi sự kiện, khiến buổi lễ bị gián đoạn.

Sau đó, Chủ tịch của MUO - Raúl Rocha - công khai chỉ trích ông Nawat vì “những yêu cầu vô lý và cách hành xử không phù hợp”, cho rằng ông đang cố tình gây chú ý. Raúl Rocha lên án ông Nawat có hành vi hung hăng, hạ thấp và vi phạm phẩm giá của phụ nữ.

Ông Raúl tuyên bố có thể tạm dừng vai trò của Nawat trong các hoạt động liên quan đến cuộc thi và cử đội ngũ điều hành cấp cao, gồm Mario Bucaro và Ronald Day, sang Thái Lan để giám sát công tác tổ chức.

Chiều 5/11, ông Nawat lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bản thân “nóng nảy nhưng chỉ muốn điều tốt nhất cho cuộc thi”, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên có thể hợp tác trong hòa bình.

Ông Nawat Itsaragrisil cùng dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUT).

Tuy nhiên, ông cũng cho biết cảm thấy “bị phản bội” và “bị tổn thương” khi cuộc trò chuyện và lời xin lỗi trong buổi livestream (phát sóng trực tuyến) tối 4/11 không mang lại kết quả như mong đợi.

Trong nước mắt, ông Nawat nói: “Tôi là con người, tôi cũng biết tổn thương và mệt mỏi. Tôi cảm thấy như bị đâm sau lưng, bị ép phải xin lỗi, trong khi họ lại tiếp tục làm tổn thương tôi”.

Ông cũng tiết lộ có nhiều bất đồng với MUO, đặc biệt là việc quảng cáo sòng bạc trực tuyến trái phép. Ông Nawat cho biết đã nộp đơn trình báo cảnh sát Thái Lan về hành vi này và khẳng định rằng, ông chỉ muốn “bảo vệ phẩm giá của các thí sinh và uy tín cuộc thi”.

Ông Nawat cũng nói thêm rằng, ông Raúl không thể giới hạn quyền lực của mình, vì Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI) nắm giữ quyền đăng cai chính thức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và ông đang cố gắng bảo vệ phẩm giá của các thí sinh khỏi bị lợi dụng để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp.

Hương Giang đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 với tư cách đại diện cho Việt Nam (Ảnh: MUT).

Trong nhiều lần chia sẻ, ông Nawat tiết lộ bản thân đã chi hơn 6 triệu USD để đầu tư cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Việc các thí sinh từ chối thực hiện các hợp đồng với nhà tài trợ khiến tình hình thêm căng thẳng và khó khăn.

Theo kế hoạch, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ 2/11 đến 21/11 tại Thái Lan, quy tụ 122 thí sinh đến từ khắp thế giới. Đại diện Việt Nam năm nay là người đẹp chuyển giới Nguyễn Hương Giang.

Hiện tại, các thí sinh mới hoàn thành những hoạt động khởi động như ghi hình, gặp gỡ và nhận sash. Các phần thi chính như trình diễn trang phục dân tộc, áo tắm, váy dạ hội và phỏng vấn kín là cơ sở để ban giám khảo lựa chọn top 30, top 12, top 5 và cuối cùng là Hoa hậu Hoàn vũ 2025.