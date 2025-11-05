Những lợi thế của Hương Giang tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Thí sinh chuyển giới đầu tiên của châu Á tại Hoa hậu Hoàn vũ

Ở tuổi 34, Hương Giang thuộc nhóm thí sinh lớn tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi và là người chuyển giới đầu tiên của Việt Nam và châu Á góp mặt tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh.

Trong khi phần lớn đối thủ ở độ tuổi 20-26 sở hữu sức trẻ và sự dẻo dai, Hương Giang lại nổi bật nhờ kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu và khả năng xử lý truyền thông chuyên nghiệp.

Hương Giang nhận được sự ưu ái của truyền thông Thái Lan (Ảnh: Galaxy Queen).

Chỉ sau vài ngày nhập cuộc, đại diện Việt Nam đã gây ấn tượng khi luôn biết cách thu hút ống kính, nhận được sự ưu ái của truyền thông chủ nhà.

Vẻ đẹp khác biệt và sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội

Sở hữu hình thể cân đối 86-56-90 và gương mặt hài hòa cùng phong cách thời trang tinh tế, Hương Giang vẫn được đánh giá cao dù chiều cao khiêm tốn 1,68m.

Cô hiện là thí sinh có lượng người theo dõi lớn nhất cuộc thi với hơn 4,1 triệu người theo dõi trên Instagram. Đây được xem là một lợi thế truyền thông đáng kể.

Trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, Hương Giang từng lọt top đầu bình chọn “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt” do ban tổ chức Thái Lan phát động. Dù hoạt động này sau đó bị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố “không hợp lệ”, thành tích của Hương Giang vẫn cho thấy sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng quốc tế.

Đại diện Việt Nam luôn biết cách tỏa sáng (Ảnh: News).

Hương Giang sở hữu chiều cao 1,63m nhưng cô vẫn luôn nổi bật (Ảnh: News).

Đặt chân đến Thái Lan vào ngày 31/10, Hương Giang gây thiện cảm khi đến viếng Hoàng Thái hậu Sirikit, thể hiện sự am hiểu văn hóa và tôn trọng nước chủ nhà. Cách chọn trang phục, phụ kiện - đặc biệt là chi tiết đeo khuyên tai một bên - được khán giả Thái Lan khen là tinh tế và đầy ý nghĩa.

Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong bài đăng của MUT (Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan) và được truyền thông quốc tế ca ngợi nhờ phong cách thanh lịch, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Kinh nghiệm và câu chuyện truyền cảm hứng

Với hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật cùng danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang sở hữu kỹ năng trình diễn và giao tiếp vững vàng.

Trong video giới thiệu, cô bày tỏ mong muốn truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng sống thật với bản thân, khẳng định: “Việc tôi đại diện Việt Nam không đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội của những phụ nữ khác. Tôi không lấy đi điều gì của họ, mà đang cùng định nghĩa lại sức mạnh và thành công của phụ nữ trong mọi hoàn cảnh”.

Hương Giang mang đến Hoa hậu Hoàn vũ 2025 câu chuyện truyền cảm hứng của chính mình (Ảnh: Galaxy Queen).

Khi được hỏi liệu phụ nữ chuyển giới có làm “mất màu” của Hoa hậu Hoàn vũ hay không, Hương Giang dẫn chứng 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), nhấn mạnh rằng bình đẳng giới và đa dạng chính là định hướng mà cuộc thi đang hướng tới.

“Sự xuất hiện của tôi không làm mất đi màu sắc của Hoa hậu Hoàn vũ, mà còn chứng minh cuộc thi thực sự hướng đến sự đa dạng và hòa nhập toàn cầu”, cô nói.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 21/11 tại Thái Lan, quy tụ 122 thí sinh đến từ khắp thế giới. Mùa giải năm nay đánh dấu bước ngoặt khi mở rộng điều kiện dự thi như: Cho phép phụ nữ chuyển giới, đã kết hôn, sinh con và không giới hạn độ tuổi.

Theo chuyên trang Missosology, Hương Giang được dự đoán có khả năng lọt top 20, cạnh tranh cùng đại diện Thái Lan, Philippines, Venezuela, Colombia, Mexico, Peru, Australia và Bờ Biển Ngà.