Cháy nhà 6 tầng trong ngõ ở Hà Nội

Chiều 30/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, vào lúc 13h cùng ngày, tại ngôi nhà dân cao 6 tầng, 1 tum ở ngõ 112 Mễ Trì Thượng xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH tới hiện trường để dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Nhà chức trách cho biết vụ cháy xảy ra tại phòng thờ của ngôi nhà 6 tầng, diện tích khoảng 30m2. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt.

Một số nhân chứng cho biết, do căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong ngõ sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.