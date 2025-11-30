Huyền Lizzie sắm loạt túi hàng trăm triệu đồng vào vai "tổng tài" phim VTV

Diễn viên Phan Minh Huyền, hay còn được biết đến với nghệ danh Huyền Lizzie, đang thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình khi hóa thân vào vai Ngân trong bộ phim Cách em 1 milimet.

Đây là vai diễn đánh dấu sự chuyển mình của nữ diễn viên sang hình tượng người phụ nữ đằm thắm, thành đạt ở tuổi 35.

Theo chia sẻ từ Huyền Lizzie, Ngân là vai diễn giàu có nhất mà cô từng đảm nhận. Để làm nổi bật hình ảnh người phụ nữ thành công trong công việc, nữ diễn viên đã mạnh tay đầu tư trang phục và phụ kiện.

Huyền Lizzie xách túi Chanel Kelly Mini Bag trong phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Ngân là nhân vật giàu có nhất tôi từng đóng, nên cũng là vai mà tôi đầu tư, “chịu chi” nhất. Tất cả những món đồ sang trọng, xịn xò và đắt tiền nhất đều được đưa vào hình ảnh của vai diễn này.

Ngoại trừ chiếc xe sang là đạo cụ của đoàn, hầu hết túi xách và trang sức, phụ kiện khác đều là đồ cá nhân của tôi. Tôi quan niệm, sự chỉn chu khi lên hình chính là cách tôn trọng khán giả".

Để xây dựng hình tượng Ngân một cách chân thực nhất, Huyền Lizzie đã mang một lượng lớn đồ hiệu từ tủ đồ cá nhân lên phim, giúp nhân vật sở hữu phong cách thời trang công sở đẳng cấp và thanh lịch.

Một trong những mẫu túi hiệu được nữ diễn viên mang vào phim là Chanel Kelly Mini Bag (khoảng 138 triệu đồng). Mẫu túi da bê chần trám cao cấp này được Huyền Lizzie (vai Ngân) sử dụng tích cực trong nhiều phân cảnh, là một trong những thiết kế được nữ giới yêu thích của nhãn hiệu này.

Huyền Lizzie xách túi Chanel Classic Flap Bag trong phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh đó, Huyền Lizzie còn xách túi Chanel Classic Flap Bag (khoảng 310 triệu đồng). Vai Ngân thường xuyên đeo mẫu túi kinh điển này với tông màu đen phối dây xích, phù hợp với những bộ cánh công sở trung tính, đứng dáng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của một doanh nhân thành đạt.

Túi Clutch Bottega Veneta Andiamo (khoảng 93 triệu đồng) đan lát thủ công với thiết kế hình chữ nhật sang trọng, nhấn nhá bằng khóa kim loại nổi bật cũng được nữ diễn viên đưa vào phim.

Việc Huyền Lizzie sử dụng loạt túi xách và phụ kiện xa xỉ với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng không chỉ nhằm mục đích làm đẹp cho nhân vật, mà còn là công cụ đắc lực để khắc họa rõ nét vị thế xã hội và sự độc lập tài chính của vai Ngân. Từ đó làm bật lên những mâu thuẫn trong cuộc sống của cô, đặc biệt là trong cuộc hôn nhân đầy thất vọng với Nghiêm (Chí Nhân thủ vai).

Huyền Lizzie sử dụng túi Clutch Bottega Veneta Andiamo trên phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh việc đầu tư trang phục, Huyền Lizzie còn tiết lộ cô đã phải áp dụng chế độ giảm cân khắc nghiệt để có gương mặt thon gọn, phù hợp với hình ảnh người phụ nữ tinh tế, duyên dáng trên màn ảnh.

Vai Ngân được đánh giá là một bước ngoặt khi nữ diễn viên lần đầu hóa thân vào người phụ nữ đằm thắm, từng trải và làm mẹ, khác biệt hẳn so với những vai trẻ trung, cá tính, năng động trước đây.

Sự "chịu chi" về mặt hình ảnh đã giúp Ngân nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh, dù nội dung phim có lúc gây tranh cãi về lựa chọn tình cảm của nhân vật.

Huyền Lizzie chia sẻ thêm: "Phần trang phục tôi may mắn được nhiều nhãn hàng ủng hộ và tài trợ. Phụ kiện như túi xách, đồng hồ, khuyên tai tôi đã có sẵn nên chỉ cần phối lại sao cho phù hợp... nên việc hóa thân vào Ngân không quá khó khăn".