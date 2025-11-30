Tạo vỏ bọc “nữ đại gia” lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 30/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, Thảo làm nghề buôn bán bất động sản tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Người này đã tạo ra vỏ bọc là "nữ đại gia" với việc sở hữu nhiều đất đai và cần huy động vốn để đầu tư.

Thảo (bên phải) làm nghề buôn bán bất động sản tại phường Pleiku (Ảnh: Chí Anh).

Đối tượng vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư, đáo hạn ngân hàng với lời hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao. Để tạo lòng tin, Thảo còn sử dụng giấy tờ giả để chứng minh bản thân đang có nhiều hoạt động mua bán đất đai.

Tin tưởng, nhiều người cho Thảo mượn tiền. Sau những lần chi trả đầy đủ theo hứa hẹn, Thảo tiếp tục mượn với số tiền lớn hơn và chiếm đoạt của rất nhiều người.

Thảo (áo đỏ) đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhiều người bị Thảo lừa đảo đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Trong đó, một số bị hại đã tố Thảo đã lừa của mình số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cũng ra thông báo cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc liên quan đến hành vi do bà Thảo thực hiện thì liên hệ với cơ quan công an để được xử lý.