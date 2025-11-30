Điều tra vụ xâm hại gần 95ha rừng tại Gia Lai

Ngày 30/11, lãnh đạo UBND xã Kim Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra vụ xâm hại rừng xảy ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Sơn, tổng diện tích rừng bị khai thác trái pháp luật là gần 95ha, tại khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157 (khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn).

Gần 95ha, tại khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157 (khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) bị xâm hại (Ảnh: An Sơn).

“Sự việc xảy ra trước khi sáp nhập đơn vị hành chính. Sau đó, xã đã cử lực lượng đi kiểm tra, đo đạc, lập biên bản, ngăn chặn. Từ sau 1/7, diện tích rừng không bị phá thêm”, lãnh đạo UBND xã Kim Sơn cho hay.

Theo Hạt Kiểm lâm Hoài Ân (tỉnh Gia Lai), sự việc đã được UBND xã Kim Sơn báo cáo và Hạt Kiểm lâm cũng tiếp nhận tin báo hồi tháng 9. Diện tích rừng bị phá được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ và rừng sản xuất, cây bị phá chủ yếu là cây keo.

Hạt Kiểm lâm Hoài Ân đang phối hợp với cơ quan chức năng thu thập chứng cứ để đủ cơ sở chuyển qua cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

“Bước đầu, Hạt Kiểm lâm Hoài Ân phối hợp cùng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xác định có hơn 30 đối tượng tham gia khai thác trái phép diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên này.

Công tác xác minh, điều tra và làm rõ các đối tượng tiếp tục được thực hiện, trước khi hoàn tất hồ sơ để chuyển sang cho cơ quan công an thụ lý”, đại diện Hạt Kiểm lâm Hoài Ân cho hay.

Nhiều cây rừng bị cưa còn lại tại hiện trường (Ảnh: An Sơn).

Cũng theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hoài Ân, diện tích rừng bị phá nêu trên thuộc 3 đơn vị chủ rừng quản lý, gồm UBND xã Kim Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân và một đơn vị trại giam trên địa bàn.

Các đối tượng cũng lợi dụng thời điểm trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức khai thác. Cơ quan chức năng cũng xác định một số đối tượng tham gia khai thác trái phép diện tích nêu trên.