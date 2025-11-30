Quốc vương Brunei đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Dự kiến, Quốc vương Brunei sẽ có các cuộc gặp, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992 và nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Brunei Darussalam tới Việt Nam vào tháng 3/2019.

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah (Ảnh: BNG).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi, đánh giá tình hình triển khai các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện giai đoạn 2023-2027 được thông qua trong chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính (2/2023).

Đặc biệt, chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi các biện pháp củng cố, làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và ưu tiên như chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, năng lượng, ngành Halal, du lịch và giao lưu nhân dân, cũng như trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có nhu cầu thúc đẩy hợp tác.

Đối với Brunei, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và tình hữu nghị bền chặt Brunei dành cho Việt Nam như một đối tác tin cậy trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đối với Việt Nam, việc đón Quốc vương Brunei thăm Việt Nam góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước ASEAN, củng cố và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.