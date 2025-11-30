Sinh viên bức xúc tiền tập luyện A80 thấp: Nhà trường sẽ chi trả đợt 2

Chiều 30/11, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, cho biết, "đây là sự hiểu lầm". Nguyên do xuất phát từ việc các giáo viên chủ nhiệm chưa giải thích đầy đủ và rõ ràng cho sinh viên.

Theo vị này, số tiền 940.000 đồng chỉ là chi trả lần 1. Nhà trường còn lần chi trả thứ hai khoảng hơn 500.000 đồng và trao kèm giấy chứng nhận cho sinh viên tham dự A80 vào tháng 12.

Xác nhận thêm với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - cho hay chiều mai (1/12) ông sẽ gặp gỡ trực tiếp sinh viên để giải quyết vấn đề trên.

Đáng chú ý, sau khi Dân trí đăng tải bài viết "Sinh viên bức xúc vì nhận tiền tập luyện A80 chỉ 940.000 đồng" tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, mạng xã hội xuất hiện thêm các bài viết ẩn danh, phản ánh việc một số trường đại học khác chưa chi trả chế độ tham gia sự kiện A80 cho sinh viên. Phóng viên Dân trí đang tiếp tục xác minh sự việc.

Nội dung bài viết phản ánh ẩn danh trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, mạng xã hội lan truyền thông tin một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội chi trả tiền tập luyện A80 chỉ hơn 900.000 đồng, trong khi các trường khác chi trả từ 1,6-2,2 triệu đồng/sinh viên.

Sự việc bắt nguồn từ một bài viết ẩn danh đăng trên mạng xã hội. Người viết bài nhận là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, đã tham gia chương trình A80 (Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh) vào dịp 2/9 vừa qua.

Theo người viết, sinh viên các trường khác nhận được 1,6 triệu đồng hỗ trợ cho đợt tập luyện này nhưng trường của bạn chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt. Đồng thời, giấy ký nhận không ghi rõ số tiền.

“Khi được hỏi thì phía nhà trường giải thích rằng phần chênh lệch là do "chi cho đồ ăn và thuê xe", nhưng những khoản này bên em cũng giống như các trường khác và sinh viên không được xem bất kỳ bảng kê, đơn giá hay hóa đơn nào. Việc giải thích chỉ nói miệng nên em chưa hiểu rõ”, bài viết nêu.

Người viết cũng nêu ra 3 thắc mắc: Một là việc sinh viên ký giấy nhận tiền nhưng không ghi số tiền có đúng quy định không; hai là vì sao cùng một chương trình mà mức hỗ trợ giữa các trường chênh lệch gần gấp đôi; ba là có trường nào gặp tình trạng tương tự không.

Người viết khẳng định không có ý chỉ trích nhà trường mà chỉ muốn làm rõ vấn đề vì số tiền các sinh viên được hỗ trợ là kinh phí của nhà nước.

Sự việc sau đó được cho là xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với một số sinh viên của trường và được xác nhận các thông tin giống như bài viết ẩn danh.