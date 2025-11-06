Ngày 2/11, giữa Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) và MUT nổ ra tranh cãi quanh chương trình “Top 10 ăn tối và trò chuyện đặc biệt cùng Nữ hoàng Victoria và ông Nawat”.

Hoạt động bình chọn được phát động trên trang Facebook chính thức của MUT, thu hút hàng trăm nghìn lượt bình chọn. Sau gần 20 giờ, Hương Giang - đại diện Việt Nam - tạm giữ vị trí thứ 2, chỉ sau đại diện Philippines.

Cuộc bình chọn mà Hương Giang lọt top 10 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 chính thức bị hủy bỏ (Ảnh: MUT).

Tuy nhiên, ngay sau đó, MUO ra thông báo bác bỏ hiệu lực của cuộc bình chọn, khẳng định đây là “hoạt động trái phép, không thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025”, đồng thời yêu cầu MUT hủy kết quả. Động thái này khiến ông Nawat - Chủ tịch MUT - bức xúc công khai.

Đến trưa 6/11, MUT phát đi thông cáo cuối cùng: “Công ty Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI PLC), đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74, chính thức thông báo hủy bỏ chương trình “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt”. Các nhà tài trợ bày tỏ sự lo ngại và bất tiện khi hoạt động này không được MUO công nhận, do đó chúng tôi quyết định ngừng thực hiện theo kế hoạch”.

Phía MUT cũng gửi lời xin lỗi khán giả và người hâm mộ, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, bình chọn nhiệt tình cho thí sinh. Ông Nawat cam kết sẽ tiếp tục mang lại “một môi trường tích cực và một mùa giải thành công”.

Hương Giang và các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tham dự sự kiện, tối 5/11 (Ảnh: MUT).

Trong 2 ngày qua, mâu thuẫn giữa MUO và ông Nawat liên tục leo thang. Sau vụ bình chọn, buổi lễ trao sash (dải băng ghi tên quốc gia) vào chiều 4/11 cũng bị gián đoạn do xung đột giữa ông Nawat và một số thí sinh, trong đó có đại diện Mexico và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ.

Ông Nawat được cho là đã chất vấn các thí sinh từ chối chụp hình cho nhà tài trợ, khiến nhiều người bỏ ra về giữa chừng. Đại diện Mexico cho rằng bản thân “bị thiếu tôn trọng” nhưng sau đó các thí sinh vẫn tham dự đầy đủ trong tiệc tối cùng ngày.

MUO chỉ trích và ông Nawat bật khóc

Từ ngày 4/11, MUO liên tục ra thông báo chỉ trích cách hành xử “thiếu tôn trọng” của ông Nawat với các thí sinh, trong khi ông này cáo buộc MUO hợp tác với nhà tài trợ là sòng bài trực tuyến. Cuộc khẩu chiến khiến hình ảnh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Nawat bật khóc vì những áp lực đang phải chịu đựng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Thairath).

Ngày 5/11, Chủ tịch MUO - Raúl Rocha - công khai chỉ trích ông Nawat “có những yêu cầu vô lý và hành vi không phù hợp”, cho rằng ông đang cố tình gây chú ý.

Raúl Rocha còn cáo buộc ông Nawat “hạ thấp và vi phạm phẩm giá phụ nữ”, đồng thời tuyên bố xem xét đình chỉ vai trò của ông này trong các hoạt động liên quan đến cuộc thi.

MUO cũng thông báo cử đội ngũ điều hành cấp cao gồm Mario Bucaro và Ronald Day sang Thái Lan để giám sát công tác tổ chức. Cùng ngày, ông Nawat lên tiếng xin lỗi và thừa nhận bản thân nóng nảy, mong muốn “hai bên có thể hợp tác trong hòa bình”.

Tuy nhiên, tại sự kiện chào mừng Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vào tối 5/11, ông đã bật khóc và chia sẻ rằng mình “bị phản bội và tổn thương”.

“Tôi là con người, tôi cũng biết đau, biết mệt mỏi. Tôi cảm thấy bị đâm sau lưng và bị ép phải xin lỗi, trong khi họ vẫn tiếp tục làm tổn thương tôi”, ông Nawat nói trong nước mắt.

Người đẹp Mexico từng khiến ông Nawat phải to tiếng (Ảnh: MUT).

Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Nawat - cũng khẳng định MUO không thể giới hạn quyền điều hành của mình, vì MGI là đơn vị nắm quyền đăng cai chính thức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Ông cho biết đang “bảo vệ phẩm giá của các thí sinh khỏi việc bị lợi dụng cho hoạt động không hợp pháp”.

Cuộc thi vẫn đang diễn ra tại Thái Lan

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 21/11 tại Thái Lan, với 122 thí sinh tham dự. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Hương Giang, người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham dự đấu trường sắc đẹp lớn này.

Hương Giang đang thể hiện khá tốt tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUT).

Hiện, các thí sinh đã hoàn tất phần ghi hình, gặp gỡ và nhận sash. Trong những ngày tới, họ sẽ bước vào các phần thi quan trọng như trình diễn trang phục dân tộc, áo tắm, váy dạ hội và phỏng vấn kín, nhằm chọn ra top 30, top 12, top 5 và Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Sau một loạt căng thẳng và ồn ào, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế và người hâm mộ toàn cầu. Đại diện Việt Nam - thí sinh chuyển giới duy nhất tại mùa giải năm nay - được các chuyên trang dự đoán lọt top 20.

Tối 5/11, Hương Giang và các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã tham gia sự kiện đặc biệt, chính thức ra mắt truyền thông và người hâm mộ. Diện đầm trắng thắt eo duyên dáng, Hương Giang nhận được nhiều lời khen từ khán giả trong nước bởi sự tinh tế, chuyên nghiệp và nỗ lực bền bỉ từ đầu cuộc thi.