Xuất hiện tại sự kiện, đại diện Việt Nam chọn đầm quây ôm sát, tôn lên vóc dáng cân đối. Hương Giang tiết lộ cô ở cùng phòng với thí sinh nước chủ nhà Thái Lan - một trong những gương mặt được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao trong mùa giải năm nay.

Người đẹp Việt Nam tự tin tạo dáng trước ống kính, giao lưu với truyền thông quốc tế. Giữ vững phong độ với vẻ ngoài xinh đẹp và chỉn chu, Hương Giang nhận được nhiều lời khen từ khán giả Việt Nam lẫn quốc tế.

Hương Giang đẹp quyến rũ tại tiệc của Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tối 4/11 (Ảnh: Galaxy Queen).

Ở tuổi 34, Hương Giang thuộc nhóm thí sinh lớn tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Cô cũng là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam và châu Á tham dự đấu trường sắc đẹp được xem là khốc liệt nhất hành tinh.

Trong khi phần lớn đối thủ ở độ tuổi 20-26 sở hữu sự dẻo dai và sức trẻ, Hương Giang phải chứng minh bản thân không thua kém về thể lực lẫn phong thái sân khấu.

Chỉ sau vài ngày nhập cuộc, đại diện Việt Nam đã thể hiện phong độ ổn định, biết cách thu hút truyền thông và nhận được sự ưu ái từ nước chủ nhà.

Trong cuộc bình chọn “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt” do MUT phát động Hương Giang lọt nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khẳng định đây là “hoạt động trái phép, không được cấp phép và không thuộc khuôn khổ cuộc thi” nên đã hủy kết quả bình chọn.

Hương Giang vẫn duy trì được vẻ ngoài quyến rũ, sự chuyên nghiệp trong suốt hành trình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Galaxy Queen).

Hương Giang cũng cho thấy bản lĩnh, kinh nghiệm khi đối mặt với khủng hoảng truyền thông. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 mới diễn ra được 3 ngày nhưng đã vướng nhiều ồn ào.

Chiều 4/11, lễ trao sash (dải băng ghi tên quốc gia) cho thí sinh bị gián đoạn do tranh cãi giữa ông Nawat - đại diện Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (MUT) - và một số thí sinh. Sự cố khiến một vài thí sinh cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Theilvig rời sự kiện giữa chừng.

Sau khi trao đổi, lễ trao sash được tiếp tục. Ngay sau đó, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) cũng ra thông cáo khẳng định: “Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với nước chủ nhà, Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI) và các đối tác địa phương nhằm đảm bảo thành công cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74”.

Hương Giang là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: News).

Theo thông báo, một phái đoàn cấp cao do CEO của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Mario Búcaro dẫn đầu đang đến Thái Lan để tăng cường hợp tác với nước chủ nhà và các cơ quan chức năng, đảm bảo môi trường an toàn, chuyên nghiệp và minh bạch cho toàn bộ thí sinh.

Tổ chức MUO cũng khẳng định các sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra bình thường, trong sự phối hợp chặt chẽ với nước chủ nhà và MGI, hướng tới một lễ hội toàn cầu tôn vinh giá trị đa dạng, trao quyền và hòa nhập.

Thông báo này giúp khán giả yên tâm rằng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ không bị gián đoạn sau những ồn ào về khâu tổ chức. Theo kế hoạch, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21/11 tại Thái Lan.

Thuộc lứa thí sinh nhiều tuổi trong mùa giải năm nay, Hương Giang nỗ lực tận dụng những ưu điểm của riêng mình để tỏa sáng (Ảnh: Galaxy Queen).

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra trong 20 ngày, quy tụ hơn 100 thí sinh toàn cầu. Mùa giải năm nay có nhiều đổi mới khi chấp nhận thí sinh chuyển giới, đã kết hôn, sinh con và không giới hạn độ tuổi.

Trước thềm cuộc thi, chuyên trang Missosology dự đoán đại diện Việt Nam - Hương Giang - có khả năng lọt top 20, bên cạnh các đại diện nổi bật đến từ Thái Lan, Philippines, Venezuela, Colombia, Peru, Mexico, Australia và Bờ Biển Ngà.