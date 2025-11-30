Tài xế lái ô tô lao vào nhà cố tông 4 người ở Tây Ninh

Ngày 30/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông lái ô tô màu trắng trên đường, lùi xe rồi tông thẳng vào 3 phụ nữ và một trẻ em đứng trong sân nhà.

Cú tông đầu tiên khiến một người phụ nữ bị cuốn vào gầm, ô tô lao sang mảnh đất bên cạnh. Sau đó, tài xế tiếp tục lùi xe, lấy trớn tông thẳng vào một phụ nữ đứng trong sân, nhưng phương tiện húc vào trụ sắt mái hiên.

Khoảnh khắc ô tô lao vào nhà tông người phụ nữ (Ảnh: Cắt từ clip).

Không dừng lại, tài xế tiếp tục lái ô tô lao vào một phụ nữ đang bồng em bé bỏ chạy, nhưng không trúng. Sau 3 cú tông, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 11h35 cùng ngày tại một căn nhà ở xã Bến Cầu, Tây Ninh. Một phụ nữ bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng xã Bến Cầu phối hợp với các đơn vị liên quan khống chế và bắt giữ tài xế gây ra vụ việc. Người này được xác định là N.T.T. (SN 1979, ngụ địa phương).

Ông T. bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Theo nhân chứng, những người liên quan có quan hệ gia đình. Nạn nhân nguy kịch là em gái của tài xế gây ra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) xác nhận vụ việc xảy ra tại địa bàn. Công an xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.