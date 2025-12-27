Xử lý ra sao nếu đã đổi GPLX trực tuyến nhưng vẫn chưa nhận được bằng cứng?

Sau khi Dân trí đăng tải bài viết hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trực tuyến, nhiều độc giả cho biết đã nộp hồ sơ từ vài tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bằng lái bản vật lý hoặc thông tin giấy phép chưa được cập nhật trên ứng dụng VNeID.

Tình trạng này khiến không ít người lo ngại giấy phép lái xe bị quá hạn, dẫn đến nguy cơ bị xử phạt khi tham gia giao thông.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), việc cấp giấy phép lái xe bản cứng dạng thẻ PET hiện chưa đáp ứng kịp nhu cầu do vướng mắc từ đơn vị cung cấp phôi thẻ.

Trong thời gian này, sau khi hoàn tất thủ tục cấp đổi, giấy phép lái xe của người dân sẽ được cấp dưới dạng điện tử và tích hợp vào hệ thống dữ liệu quốc gia để phục vụ công tác quản lý, tra cứu và sử dụng.

Nên làm gì sau khi đã gửi hồ sơ đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia?

Ngay sau khi hoàn tất việc gửi hồ sơ đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân sẽ nhận được email từ hệ thống “Cổng DVC cấp đổi, cấp lại GPLX mức độ 4” thông báo tình trạng hồ sơ có hợp lệ hay không.

Nội dung email thông báo hồ sơ đã được chuyển sang trạng thái “được tiếp nhận” sau khi người dân đóng lệ phí xử lý hồ sơ (Ảnh chụp màn hình).

Nếu hồ sơ hợp lệ, người dùng sẽ tiếp tục nhận được email yêu cầu thanh toán lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe với mức 115.000 đồng. Việc thanh toán cần được thực hiện trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Quá thời hạn này, hồ sơ sẽ tự động bị hủy.

Sau khi thanh toán lệ phí thành công, hồ sơ chuyển sang trạng thái “Thanh toán thành công, chờ xử lý”. Tiếp đó, người dân sẽ nhận thêm email thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận. Khi hoàn tất bước này, người dân không cần thực hiện thêm thủ tục nào khác.

Khi hồ sơ đã được tiếp nhận, bạn tiến hành cài đặt ứng dụng VNeTraffic vào smartphone của mình. Người dùng Android có thể tải ứng dụng tại đây và người dùng iOS tải ứng dụng tại đây.

VNeTraffic (Ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam) là ứng dụng giao tiếp quan trọng giữa người dân và lực lượng CSGT, cung cấp thông tin về giao thông, giúp người dân gửi các phản ánh, thông tin thu thập về tình hình giao thông cũng như tố giác, phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, tra cứu phạt nguội…

VNeTraffic cũng tích hợp các loại giấy tờ như bằng lái, giấy tờ xe, thông tin đăng kiểm ô tô… Nếu người dân bị mắc các lỗi phạt nguội cũng sẽ nhận được thông báo được gửi thông qua ứng dụng VNeTraffic một khi dữ liệu được cập nhật.

Sau khi cài đặt VNeTraffic vào smartphone, người dùng có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để biết cách đăng nhập vào ứng dụng.

Hướng dẫn xuất trình bằng lái trên VNeTraffic để thay thế bản cứng

Khi hồ sơ đổi giấy phép lái xe được xử lý xong và bằng lái mới được cấp (thường khoảng 3 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ), thông tin giấy phép lái xe sẽ tự động được tích hợp vào VNeTraffic. Đồng thời, ứng dụng sẽ gửi thông báo trực tiếp để người dùng kịp thời nắm được tình trạng cấp bằng.

Người dân được khuyến nghị cài đặt và sử dụng VNeTraffic để theo dõi thông tin giấy phép lái xe nhanh chóng và chính xác hơn so với VNeID, bởi đây là ứng dụng chuyên biệt trong lĩnh vực giao thông.

Ứng dụng VNeTraffic gửi tin nhắn đến smartphone để thông báo cho người dùng biết bằng lái của họ đã được cấp mới (Ảnh chụp màn hình).

Để kiểm tra thông tin bằng lái mới được cấp và xuất trình bằng lái khi được yêu cầu, người dùng kích hoạt và đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic trên smartphone, chọn “Ví giấy tờ” từ menu bên dưới, chọn “Giấy phép lái xe” và điền mã PIN bảo vệ dữ liệu trên ứng dụng.

Thông tin về giấy phép lái xe sẽ được hiển thị đầy đủ, bao gồm các loại bằng lái mà bạn đang sở hữu (giấy phép lái xe máy, xe ô tô, xe tải…). Bạn có thể nhấn vào từng loại giấy phép lái xe có trong danh sách để xem chi tiết hình ảnh của bằng lái.

Ngoài ra, tại mục “Ví giấy tờ” này, bạn cũng có thể chọn để hiển thị thông tin đăng ký của các loại phương tiện mình đang sở hữu.

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định các loại giấy tờ được tích hợp trên VNeTraffic như giấy phép lái xe, thông tin đăng ký phương tiện đều được công nhận và có thể sử dụng để thay thế giấy tờ bản cứng.

Do vậy, khi được cơ quan chức năng yêu cầu xuất trình bằng lái hoặc giấy tờ xe, bạn có thể thực hiện như đã hướng dẫn ở trên để xuất trình các loại giấy tờ này thông qua VNeTraffic.

***

VNeTraffic được xem là giải pháp thay thế trong trường hợp người dân đã được cấp mới giấy phép lái xe nhưng chưa kịp nhận bản cứng, giúp người điều khiển phương tiện yên tâm tham gia giao thông mà không lo bị xử phạt do chưa mang theo giấy tờ.

Sau khi giấy phép lái xe được cấp dưới dạng điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNeTraffic, người dân vẫn sẽ nhận đầy đủ bản cứng của giấy phép lái xe khi cơ quan chức năng hoàn tất việc in ấn. GPLX bản cứng sẽ được gửi về địa chỉ đã đăng ký trong quá trình nộp hồ sơ.