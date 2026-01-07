CES 2026: HP ra mắt máy tính mang kiểu dáng bàn phím không dây

Chiếc máy tính EliteBoard G1a của HP được thiết kế gói gọn bên trong hình hài bàn phím không dây (Ảnh: HP).

Khác với máy tính cá nhân và laptop thông thường, EliteBoard G1a có thiết kế dạng bàn phím không dây, nhưng tích hợp đầy đủ các thành phần của một máy tính hoàn chỉnh, gồm bộ xử lý, bộ nhớ RAM, ổ cứng lưu trữ, quạt tản nhiệt, loa ngoài, micro và các cổng kết nối.

EliteBoard G1a chỉ nặng 726g, đủ nhẹ và nhỏ gọn để người dùng mang theo mình sử dụng ở bất cứ đâu như một chiếc máy tính xách tay (Ảnh: PCMag).

EliteBoard G1a chạy hệ điều hành Windows 11, tích hợp trợ lý AI Copilot cùng nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo.

Sản phẩm được HP trang bị kèm chuột không dây, nhưng không có màn hình tích hợp, do đó cần kết nối với màn hình ngoài để sử dụng, hỗ trợ đồng thời hai màn hình độ phân giải 4K.

Nhìn kiểu dáng bên ngoài, ít ai biết được rằng đây là một chiếc máy tính cá nhân hoàn chỉnh (Ảnh: PCMag).

Về cấu hình, EliteBoard G1a có các tùy chọn bộ xử lý AMD Ryzen AI 7 hoặc Ryzen AI 5, bộ nhớ RAM tối đa 64GB và ổ cứng lưu trữ lên đến 2TB.

Thiết bị có thời lượng pin tối đa khoảng 3,5 giờ. HP cũng cung cấp phiên bản không kèm pin, phù hợp với nhu cầu sử dụng cố định.

EliteBoard G1a có thiết kế mỏng tương tự bàn phím máy tính thông thường (Ảnh: WindowsCentral).

Người dùng có thể sử dụng EliteBoard G1a như một chiếc máy tính để bàn giúp tối ưu không gian làm việc (Ảnh: HP).

Việc EliteBoard G1a ra đời có thể khiến nhiều người băn khoăn khi laptop vẫn là lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người dùng laptop chủ yếu kết nối thiết bị với màn hình ngoài để mở rộng không gian hiển thị. EliteBoard G1a dường như được HP thiết kế dành kể cho nhóm người dùng này.

Cận cảnh EliteBoard G1a, chiếc máy tính trong kiểu dáng bàn phím

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng EliteBoard G1a như một chiếc máy tính để bàn truyền thống nhằm đơn giản hóa không gian làm việc của mình.

Hiện HP vẫn chưa công bố giá bán chiếc máy tính có kiểu dáng thiết kế độc đáo của mình.