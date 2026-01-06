Meta cho biết sự việc hàng loạt fanpage biến mất liên quan đến một sự cố kỹ thuật (Ảnh: CNet).

Đại diện Meta tại Việt Nam cho biết việc này liên quan đến một sự cố kỹ thuật.

"Chúng tôi đang ưu tiên xử lý sự cố này và đã khôi phục một số tài khoản", đại diện Meta cho biết.

Việc hàng loạt fanpage lớn đồng loạt biến mất cũng kéo theo làn sóng người dùng đổ xô xóa ảnh đại diện. Nhiều tin đồn cho rằng việc làm này có thể giúp tài khoản không bị tấn công.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Meta khẳng định những tin đồn trên chưa chính xác.

"Facebook tích hợp các lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản, đồng thời khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của mình.

Việc thay đổi ảnh đại diện về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật này", đại diện Meta chia sẻ.