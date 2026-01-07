Ì ạch giải phóng mặt bằng ở dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Trong báo cáo tiến độ tháng 12/2025 của dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, địa phương mới thực hiện xong công tác kiểm đếm số hộ dân thuộc diện phải di dời.

Trong đó, địa bàn TPHCM (2 phường: Long Trường, Long Phước) có 149 hộ phải di dời. Tỉnh Đồng Nai (3 xã: Nhơn Trạch, Long Thành và An Phước) có 283 hộ phải di dời. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng của 2 địa phương là 11,99ha.

Công trường mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

VEC cho biết, các địa phương mới bắt đầu tiếp xúc người dân để triển khai thông báo thu hồi đất, chưa triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chưa giải ngân. Các địa phương có nguy cơ không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Trên công trường, nhiều đoạn tuyến có tình trạng mặt bằng chưa đủ để tổ chức thi công. Đơn cử, đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 2,75m mỗi bên. Đoạn từ Vành đai 3 đến cầu Long Thành cần bổ sung mặt bằng 6,5m mỗi bên.

Đặc biệt, hạng mục cầu Long Thành bắc qua sông Đồng Nai đang thiếu toàn bộ mặt bằng từ mố M1 đến trụ T20 thuộc địa phận TPHCM.

Chủ đầu tư đã phối hợp với phường Long Trường và Long Phước vận động được một số hộ dân đồng thuận giao trước mặt bằng để thi công.

Hạng mục cầu Long Thành phía TPHCM vẫn kẹt mặt bằng (Ảnh: Ngọc Tân).

Về tiến độ thi công, VEC đánh giá các nhà thầu đã rất nỗ lực. Tuy nhiên, tiến độ huy động và tổ chức thi công vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu khẩn trương huy động máy móc, thi công bù trong tháng 1 để bắt kịp tiến độ bị chậm.

Theo VEC, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành là công trình xây dựng khẩn cấp, phải hoàn thành sớm để đáp ứng tiến độ kết nối sân bay Long Thành.

Do đó, chủ đầu tư kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu trong tháng 1 để triển khai thi công. Đồng thời, lãnh đạo hai địa phương cần hỗ trợ, ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu xây dựng cho dự án.