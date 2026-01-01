Không khí lạnh lan rộng, miền Bắc có nơi dưới 3 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đêm 7/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Dự báo khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa những ngày tới trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối; khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 8-11 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 11-13 độ C; khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11 độ C.

Miền Bắc những ngày tới tiếp tục rét đậm, rét hại (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 8/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng; sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-13 độ C, phía Nam 13-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.