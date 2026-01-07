Mỹ hoài nghi hệ thống phòng không Nga trong vụ đột kích Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (trái) và Giám đốc CIA John Ratcliffe theo dõi cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela tại Florida ngày 3/1 (Ảnh: Getty).

Trong bài phát biểu tại Xưởng đóng tàu Newport News ở Virginia hôm 5/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đánh giá cao chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Venezuela hôm 3/1 dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông.

Sau khi tuyên bố sẽ "đánh chìm mọi tàu chở ma túy hướng về phía Mỹ", Bộ trưởng Hegseth đã đề cập đến sự thiếu hiệu quả của hệ thống phòng thủ Venezuela trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Mỹ trong chiến dịch quân sự bất ngờ.

Quân đội Venezuela được cho là vận hành một số hệ thống phòng không do Nga cung cấp, bao gồm Buk-M2 và S-300VM.

"Và rồi chúng ta đã thấy, 3 đêm trước, ở trung tâm thành phố Caracas, Venezuela, khi gần 200 lính Mỹ tinh nhuệ nhất của chúng ta tiến vào trung tâm thành phố Caracas. Có vẻ như hệ thống phòng không của Nga đã không hoạt động hiệu quả lắm, phải không?", ông Hegseth nói thêm.

Nga hiện chưa phản hồi thông tin trên.

Trong thông cáo ngày 6/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow hoan nghênh việc bổ nhiệm bà Delcy Rodriguez làm Tổng thống lâm thời Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị các đặc nhiệm Mỹ “bắt cóc” và bị đưa về New York hầu tòa.

Moscow tái khẳng định “sự đoàn kết không lay chuyển với nhân dân và chính phủ Venezuela”, đồng thời tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Venezuela.

“Chúng tôi kiên quyết nhấn mạnh rằng Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình, không có bất kỳ sự can thiệp mang tính phá hoại nào từ bên ngoài”, tuyên bố nêu rõ và khẳng định Mỹ Latinh và Caribe “phải tiếp tục là một khu vực hòa bình”.

Trong tình hình này, Nga cho rằng điều cần thiết trên hết là ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên án hành động bắt giữ Tổng thống Venezuela của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh bất cứ lý do nào biện minh cho những hành động đó là “không thể chấp nhận được”. Theo Bộ Ngoại giao Nga, "việc tôn trọng chủ quyền là một nguyên tắc then chốt của luật pháp quốc tế".

Trước đó, phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 5/1, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia đã lên án các hành động của Washington tại Venezuela. Moscow cũng kêu gọi Mỹ lập tức trả tự do cho Tổng thống Maduro.