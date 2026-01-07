Dùng giấy tờ ô tô giả lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân. Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động đấu tranh, điều tra và xử lý nghiêm các vụ án điển hình.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Vũ Đình Quyết (SN 1994, trú TP Hải Phòng) sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm mua hai giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả. Sau khi có giấy tờ giả, đối tượng thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vũ Đình Quyết tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Quyết đã lừa đảo các bị hại tại phường Móng Cái 1 và Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng. Hành vi của đối tượng gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Vũ Đình Quyết về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi mua bán, cầm cố hoặc thế chấp tài sản có giá trị lớn, đặc biệt là phương tiện giao thông. Người dân cần kiểm tra kỹ giấy tờ và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.