Hệ quả của “cơn sốt” AI, hàng loạt nhà sản xuất tăng giá máy tính

Laptop tăng giá

Hãng máy tính Asus vừa thông báo chính thức tăng giá bán một số mẫu laptop từ ngày 5/1, viện dẫn lý do giá linh kiện như RAM, bộ nhớ lưu trữ và card đồ họa tăng vọt do nhu cầu từ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Động thái này của Asus tiếp nối xu hướng tăng giá đã được các ông lớn khác như Dell và Framework khởi xướng, báo hiệu một giai đoạn đầy thách thức cho thị trường máy tính.

Mặc dù mức tăng cụ thể chưa được công bố, nhiều nguồn tin cho rằng giá bán một số mẫu laptop Asus, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp, có thể tăng tới 30% trong thời gian tới.

Giá bán các loại máy tính sẽ tăng cao trong thời gian tới vì khan hiếm linh kiện (Ảnh minh họa: Gemini).

Trước đó, Dell đã áp dụng mức tăng giá lên đến 30% cho toàn bộ sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp, bao gồm laptop và máy tính để bàn, có hiệu lực từ ngày 17/12/2025.

Mặc dù động thái này không ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng cá nhân, những người muốn sở hữu các mẫu laptop doanh nghiệp của Dell vì cấu hình mạnh sẽ phải chịu tác động.

Theo báo cáo doanh thu thường niên của Dell, mảng kinh doanh thiết bị dành cho khách hàng doanh nghiệp chiếm tới 85% tổng doanh thu.

Framework cũng đã điều chỉnh giá sản phẩm từ tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, Lenovo cho biết sẽ giữ nguyên giá bán các mẫu máy tính hiện tại đến hết tháng 1, nhưng nhiều khả năng sẽ tăng giá từ tháng 2 để thích ứng với tình hình thị trường.

CEO Enrique Lores của HP cũng đã lên tiếng cảnh báo về những thách thức về giá bán máy tính trong nửa cuối năm 2026, khi giá linh kiện tiếp tục leo thang.

Hãng nghiên cứu thị trường IDC dự đoán, việc tăng giá bán máy tính sẽ khiến doanh số thị trường này sụt giảm từ 5 đến 10% trong năm 2026 so với năm trước đó.

Nguyên nhân do "cơn sốt" AI

Tình trạng khan hiếm và tăng giá linh kiện máy tính được cho là xuất phát từ "cơn sốt" AI. Các hãng công nghệ đang tích cực thu mua số lượng lớn RAM và ổ cứng lưu trữ để phục vụ cho các hệ thống máy chủ AI và dịch vụ đám mây, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Ban đầu, các nhà phân tích dự đoán giá RAM sẽ tăng khoảng 45% trong năm 2025. Tuy nhiên, thực tế đã vượt xa dự báo, khi giá RAM đã tăng tới 171% vào đầu tháng 11/2025.

Tương tự, giá ổ cứng SSD cũng đã tăng thêm 246% trong năm 2025 và vẫn đang có xu hướng tiếp tục tăng.

Cuộc đua phát triển AI đang khiến linh kiện máy tính bị khan hiếm và tình trạng này dự đoán sẽ còn kéo dài (Ảnh: AI).

Bob O’Donnell, chuyên gia phân tích của Technalysis Research, nhận định: "Toàn bộ chuỗi cung ứng đơn giản là không thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại và điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm và tăng giá sản phẩm. Những đợt tăng giá này sẽ tác động đáng kể đến tất cả các loại máy tính từ mọi nhà cung cấp".

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng có ý định nâng cấp RAM hoặc ổ cứng cần thực hiện sớm để tránh tình trạng giá linh kiện tiếp tục tăng cao. Một số hãng máy tính đã bắt đầu bán các bộ sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh không kèm RAM và ổ cứng, cho phép người dùng tận dụng linh kiện sẵn có để giảm chi phí.

Dự báo tình trạng thiếu hụt linh kiện máy tính sẽ kéo dài đến hết năm 2026, và giá bán máy tính khó có khả năng ổn định trong ngắn hạn.