Zalo dừng yêu cầu ảnh CCCD để xác thực tài khoản

Người dùng định danh tài khoản bằng gương mặt và giọng nói

Định danh tài khoản Zalo là bước xác minh danh tính người dùng nhằm cho phép sử dụng đầy đủ các tính năng của ứng dụng nhắn tin này.

Việc định danh giúp người dùng có thể nhanh chóng khôi phục tài khoản khi bị chiếm đoạt, tạo các nhóm chat lớn với tối đa 1.000 thành viên, sử dụng một số dịch vụ đặc thù như quảng cáo qua tin nhắn đối với tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp, cũng như tích hợp với các dịch vụ Zalo Official Account.

Zalo yêu cầu người dùng định danh tài khoản bằng gương mặt và giọng nói thông qua cuộc gọi video tự động, không yêu cầu ảnh chụp căn cước như trước đây (Ảnh chụp màn hình).

Trước đây, Zalo yêu cầu người dùng xác thực danh tính bằng cách cung cấp giấy tờ có chứa thông tin cá nhân, như ảnh chụp căn cước công dân hoặc hộ chiếu, kết hợp với ảnh chân dung để xác thực gương mặt.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, kể từ ngày 1/1, quy trình định danh tài khoản trên Zalo đã được điều chỉnh. Thay vì nộp giấy tờ tùy thân, người dùng thực hiện định danh cá nhân thông qua nhận diện gương mặt và giọng nói bằng cuộc gọi video tự động do Zalo thực hiện.

Theo tìm hiểu, sự thay đổi này nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1. Luật quy định các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam không được yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh hoặc video chứa toàn bộ hoặc một phần giấy tờ tùy thân, như căn cước công dân, giấy phép lái xe, để làm yếu tố xác thực tài khoản.

Facebook vẫn yêu cầu ảnh giấy tờ khi xác thực danh tính

Facebook yêu cầu cung cấp ảnh chụp giấy tờ tùy thân khi người dùng “Xác nhận danh tính” để chạy các nội dung quảng cáo liên quan đến chính trị, xã hội… (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi Zalo đã bỏ yêu cầu người dùng cung cấp ảnh căn cước để xác thực danh tính, mạng xã hội Facebook vẫn duy trì việc yêu cầu nộp các loại giấy tờ cá nhân trong một số trường hợp nhất định.

Cụ thể, khi người dùng thực hiện thao tác “Xác nhận danh tính” để chạy các quảng cáo liên quan đến vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị, Facebook yêu cầu người dùng tải lên ảnh giấy tờ tùy thân, bao gồm bản sao hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc các loại giấy tờ tùy thân chính thức khác, nhằm phục vụ việc xác minh thông tin cá nhân.

Theo Facebook, yêu cầu này nhằm bảo đảm người dùng phải chịu trách nhiệm đối với các nội dung quảng cáo liên quan đến vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị. Nền tảng này khẳng định các thông tin cá nhân được cung cấp để xác nhận danh tính sẽ không hiển thị trên trang cá nhân của người dùng cũng như trong nội dung quảng cáo.

Tuy nhiên, trong trường hợp người dùng lựa chọn “Xác nhận danh tính” với mục đích bảo mật tài khoản, Facebook không yêu cầu cung cấp ảnh chụp giấy tờ cá nhân. Thay vào đó, người dùng chỉ cần kích hoạt các biện pháp bảo mật như xác thực hai lớp và thiết lập số điện thoại để nhận tin nhắn khôi phục tài khoản.

Do Facebook không nêu rõ yêu cầu cung cấp ảnh căn cước công dân mà chỉ đề cập đến các loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, giấy phép lái xe, nhiều người dùng đặt câu hỏi liệu quy trình này có vi phạm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 hay không, trong bối cảnh Điều 29 của luật chỉ quy định cấm mạng xã hội yêu cầu cung cấp ảnh chụp căn cước.

Phóng viên Dân trí sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin đến bạn đọc.