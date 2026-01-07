Campuchia bắt ông trùm Chen Zhi

Chủ tịch Prince Group Chen Zhi (Ảnh: Prince Group).

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 7/1 thông báo chính quyền Campuchia "đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc là Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc".

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, chiến dịch được thực hiện vào ngày 6/1 "trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia" và theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc.

Thông cáo báo chí của chính quyền Campuchia cho biết chiến dịch bắt giữ được tiến hành sau nhiều tháng phối hợp điều tra chung giữa các cơ quan chức năng của Campuchia và Trung Quốc.

Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận đã hủy quốc tịch của Chen Zhi vào tháng 12/2025.

Vào tháng 10 năm ngoái, Anh và Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Prince và ông Chen Zhi, người điều hành tập đoàn, với cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn để lừa nạn nhân trên toàn thế giới.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay của họ tại Đông Nam Á, nhắm mục tiêu vào 146 người trong tập đoàn Prince. Ông Chen, 38 tuổi, đã bị tòa án Mỹ truy tố với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Các lệnh trừng phạt của Anh nhắm vào 6 pháp nhân và 6 cá nhân, trong đó có ông Chen Zhi.

Chen Zhi, người gốc Phúc Kiến (Trung Quốc), đã nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014. Trong khi đó, Prince Group tự mô tả là tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, sở hữu nhiều dự án tại Campuchia như khu nghỉ dưỡng và khách sạn.

Ông Chen Zhi cũng bị truy tố vắng mặt tại New York (Mỹ) với cáo buộc điều hành hệ thống lừa đảo tiền số quy mô lớn, thu lợi hàng tỷ USD.

Một số chính quyền trên khắp châu Á, từ Singapore đến Đài Loan và Hong Kong, cũng đã tịch thu tài sản hoặc bắt giữ những người có liên hệ với tập đoàn Prince.

Giới chức Singapore đã thu giữ gần 115 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince, bao gồm 6 bất động sản cùng tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt.

Các công tố viên Đài Loan cho biết họ đã tạm giữ 25 người và thu giữ khoảng 145 triệu USD tài sản có liên hệ với tập đoàn Prince, bao gồm 26 xe hơi hạng sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng liên quan đến mạng lưới này và đến ông trùm Chen Zhi.

Giới chức Hong Kong tuyên bố họ đã đóng băng tài sản trị giá 2,75 tỷ đô la Hong Kong (hơn 352 triệu USD) có liên quan đến một đường dây mà truyền thông địa phương xác định là tập đoàn Prince do ông trùm Chen Zhi điều hành.